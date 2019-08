Oficialistas y opositores piden a Mesa que aclare denuncias sobre cobros

Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia por UCS; Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, y Amalia Pando, periodista, coincidieron en solicitar a Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, que aclare sobre los dineros recibidos por gastos reservados.

Hace unos días, Mauricio Balcázar, yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, aseguró que, en 2002, el MNR le pagó $us 1,2 millones para que sea su candidato a la vicepresidencia. A eso se suman denuncias de 2003 que aseguraban que Mesa recibía $us 100.000 para sobresueldos de gastos reservados, $us 7.000 eran para Mesa.

Para Cárdenas, que también fue vicepresidente de Sánchez de Lozada, “toda persona que ejerce un cargo público tiene la obligación de aclarar el origen de sus recursos.

Todo gobernante está obligado al escrutinio público, eso no debería ser un arma electoral ni tampoco motivo para excusarse en absolver esas dudas y esas preguntas”, dijo. Quintana por su parte aseguró que si un candidato y su equipo no tienen nada oscuro, lo primero que debiera hacer es explicarle a la sociedad y no escudarse en que esta denuncia es parte de la guerra sucia, como lo dijo Gustavo Pedraza a Usted Elige Radio, el miércoles.

Amalia Pando, periodista y exsocia de Mesa, considera que el candidato es parte de una conspiración tripartita (gonistas, masistas y demócratas), tendiente a asegurar la victoria de Evo Morales. Aseguró que hace 16 años, cuando habló del supuesto sobresueldo de Mesa, era una denuncia. Contó el contexto de los gastos reservados y aseguró que Balcázar y Mesa son los que tienen que aclarar si el dinero pagado por el MNR a Mesa salió de gastos reservados. “Espero que Carlos Mesa nos dé una conferencia de prensa y nos cuente”, dijo Pando.