Las oficinas de Arte Bolivia SRL, la empresa que se adjudicó por más de Bs 1,3 millones la organización del evento de encendido del fuego de los Juegos Suramericanos 2018 (que se realizó ayer en Tiwanaku) y su recorrido hasta Cochabamba, fue precintada por la Policía 39 días antes de la suscripción de ese contrato con el Gobierno porque no pagó alquileres; pero además tiene un proceso laboral iniciado por un empleado.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, dijo ayer, vía WhatsApp, que se acababa de enterar de esos inconvenientes de la empresa contratada, lo mismo que otra fuente del Ministerio de Justicia. La oposición dice que este caso aumenta la sospecha de actos de corrupción en las contrataciones.

El caso del encendido del fuego es el segundo con presuntas irregularidades denunciadas por el senador opositor Óscar Ortiz.

En la primera denuncia, el legislador acusó a la compañía Kronopios, del exministro de Culturas Pablo Groux, de ser favorecida por la contratación del Gobierno. En esa ocasión, Ortiz señaló que Arte Bolivia SRL le disputó la organización de la inauguración y clausura de los Juegos a Groux, pero perdió porque ofertó el trabajo por un costo de Bs 1 millón más caro y porque no presentó en su propuesta al menos cinco puntos del pliego de requerimientos.

Ortiz observó que compitió con Kronopios a tres meses de su nacimiento y denunció que ese hecho y el haber presentado una propuesta con errores, lleva a sospechar de que aceptó formar parte de un proceso de licitación directa que fue “armado” para beneficiar al exministro Groux.

Del domicilio legal precintado Arte Bolivia SRL está inscrita en Fundempresa desde el 27 de octubre de 2017, con un capital inicial de Bs 500.000 y con el número de matrícula 00377404. En el contrato mencionado y en su inscripción en Fundempresa, Arte Bolivia SRL registró como domicilio un edificio ubicado en la avenida 6 de Agosto, esquina Campos de La Paz, piso 18, oficina 1802.

EL DEBER se trasladó al lugar y descubrió que la oficina mencionada fue precintada por la división de Escena del Crimen, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el martes 6 de marzo, a las 17:20, como se comprueba en un reporte policial que se coló en la puerta. Por lo tanto, el representante legal de la empresa fijó un domicilio en un contrato suscrito con el Gobierno cuando su oficina llevaba 39 días precintada.

Montaño respondió en un breve contacto por WhatsApp, en el que señaló: “Recién me estoy enterando a través suyo”. Dijo que como autoridad todas las denuncias las deriva a la unidad correspondiente y solicitó hablar con el director de Codesur, Juan Manuel Chevarría. Se llamó a Chevarría, pero no contestó su celular. Una alta fuente del Ministerio de Justicia admitió que tampoco ese despacho conocía del caso, pero que el Viceministerio de Transparencia bajó denuncias.



Ortiz acotó que este hecho “aumenta lo escandaloso del caso, demuestra que no es una empresa solvente; no entendemos por qué Codesur no advirtió esta situación. Arte Bolivia SRL no tiene condiciones para recibir el dinero”.

Los administradores del edificio señalaron que el precinto fue gestionado por el dueño de la oficina debido a que Arte Bolivia SRL no cumplía con el pago de alquileres, mientras que en la puerta se pegaron también citaciones por un proceso laboral llevado por un exempleado.



Las sospechas

El Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (Codesur), una institución dependiente del Ministerio de Deportes, según el DS 2158, recibió el 29 de marzo de 2018 el informe técnico 058/2018 en el que se evaluó la propuesta de Arte Bolivia SRL para adjudicarse el encendido y transporte del fuego.

El documento señala que el precio referencial se obtuvo con base en la cotización de esta empresa y en la conclusión advierte que la empresa “cumple con las especificaciones técnicas requeridas por lo cual se solicita su contratación”.

Fue de esta manera que el 13 de abril, en la ciudad de Cochabamba, el director general ejecutivo de Codesur, Juan Manuel Chevarría, y John Alejandro Leytón Tórrez, “proveedor” representante de Arte Bolivia SRL, firmaron contrato.

En una conferencia de prensa que ofreció el senador Ortiz en Santa Cruz este lunes, comentó: “Cómo es posible que esta empresa sea la única, si recién fue creada en octubre de 2017 y cuando firmó el contrato (para la organización del encendido de la antorcha), el 13 de abril, solo tenía cuatro meses de existencia legal. Este es un indicio de cómo se está manejando el presupuesto para los Juegos, cómo se asigna recursos por vía de contratación directa, cómo fijan precios de forma arbitraria y no piden boleta de garantía”, manifestó el legislador opositor.

Manifestó que, para él, el caso configura “un nuevo acto dirigido, manipulado, en lo que parece un proceso simulado para favorecer la adjudicación de recursos a una empresa sin experiencia”.

Las cifras

1,3

Millones de bolivianos

Es el monto del contrato que el Gobierno suscribió con la empresa Arte Bolivia para la organización del encendido del fuego.

3

Conminatorias

Fue las que recibió la empresa contratada por el Gobierno para cumplir una citación para solucionar un lío laboral con un empleado.

Contratista

Hipótesis

Ortiz sospecha que puede ser un “premio” que la empresa que perdió ante la de Groux se haya adjudicado el encendido y traslado del fuego para los Juegos Suramericanos.

Fuego

La empresa atenderá otro acto que se realizará en la población de Orinoca, por donde pasará el fuego sudamericano.