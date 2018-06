Obispos se alejan del Cardenal y dicen que no es el vocero de la iglesia

El distanciamiento entre el Cardenal Toribio Ticona y la Iglesia Episcopal de Bolivia (CEB), que se evidenció por algunos dichos políticos, se acentúo este miércoles a raíz de un comunicado emitido por esta institución en el que aclara que representa 'la voz oficial' de la Iglesia Católica en Bolivia.

"La Conferencia Episcopal Boliviana y sus autoridades, legítimamente elegidas, o sea, Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Consejo Episcopal Permanente, es la voz oficial de la Iglesia Católica en Bolivia. El Cardenal es miembro de la Conferencia Episcopal Boliviana, como Obispo Emérito, teniendo derecho a voz, de acuerdo con sus Estatutos", aclaran.

El Cardenal contradijo a la CEB

En una entrevista con EL DEBER, el Cardenal habló de los pronunciamientos críticos de la CEB, dijo que se dieron cuando él no estaba y manifestó que espera un cambio en la relación con el presidente Evo Morales, al que definió como un 'amigo'.

"Sí, nos tratan de jerarcas, de colonizadores; sin embargo, con Evo somos amigos y voy a dar el paso para que nos acerquemos y nos respetemos mutuamente, el presidente con su ideología y su partido, y la Iglesia servidora de los hombres. En cosas que nos unen podremos trabajar de manera mancomunada", dijo.

Código Penal y el 21-F

En diciembre la Conferencia Episcopal se pronunció en contra de la promulgación del Código Penal, además de reiterar su pedido de respeto al voto del referéndum del 21-F.

"No contribuye a la paz social el hecho que el sistema jurídico se construya sin tener en cuenta la voluntad popular, con leyes prescindiendo del indispensable debate de la sociedad", declara al inicio el documento.

Ceremonia de 'creación'

El 29 de junio se realizará el Consistorio en Roma, en dónde se crearán los nuevos cardenales. "No es una 'ordenación' sino una 'creación' que consiste en una ceremonia en la que el Papa (Francisco) impone a los nuevos cardenales la “birreta cardenalicia” (el sombrerito rojo) y les da un anillo de oro como signo de su nueva misión, explica un documento de la CEB.

Tras esta ceremonia de creación, Toribio al ser obispo emérito podrá decidir en dónde establecer su residencia, es decir, en su prelatura (Corocoro), además de La Paz, donde tiene una casa en Quillacollo.

El presidente Morales, a momento de felicitar y resaltar la designación de Ticona como el 'primer Cardenal indígena y obrero' de la historia, adelantó que lo acompañaría a la Santa Sede, para participar de este acto.

"Lo que diga Ticona no puede ser la voz de la Iglesia"

Consultado al respecto, el vocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz, Edwin Bazán, indicó que el documento de la CEB no apunta a marcar una división, sino al contrario, a preservar la unidad.

Puso un ejemplo: "Si mañana opina un monseñor, ¿esa es la opinión de la Iglesia?, o si después habla otro prelado, ¿es la opinión de la Iglesia?, no, esa sería una opinión individual; la opinión de la iglesia está establecida tal como lo explica la CEB en su comunicado", puntualizó.

"En el caso del Cardenal Ticona, igualmente, si opina sería a título personal; si quiere hacerlo de manera oficial tendría que ser a través de un comunicado de la CEB o a través de una de sus autoridades", añadió Bazán.

Los dichos del Cardenal

- Sobre el Palacio de Gobierno: "Me parece que es demasiado lujo porque en nuestra patria faltan hospitales, educación y hay tantas necesidades"

- Sobre el 21F: “Difícilmente te puedo decir porque no lo he seguido a fondo, no estoy tan convencido, no quisiera meter la pata, dejo eso a los hombres en la vida”

- 'Perseguidos políticos': “Son nuestros hermanos bolivianos, el tiempo pasa, debe venir la amnistía (para refugiados) y que vuelvan, pero por supuesto, cambien, se conviertan y no vengan a hacer lo mismo"