Número de familias damnificadas sube a 180 y Revilla promete ayuda

Son las 14:00 del jueves, el sol es asfixiante en la zona de la Inmaculada Concepción de La Paz, donde el martes ocurrió un deslizamiento que dejó como saldo 180 familias afectadas, al menos tres desaparecidos, 68 viviendas colapsadas, 19 que deben ser demolidas porque están en riesgo de caerse y otras 53 que están siendo evaluadas. Juan Salazar (90) camina lento en compañía de su esposa y con la mirada triste y el semblante agotado afirma que no volverá a ver a su hermano menor, porque desapareció el día de la tragedia.

“Lo visité una semana atrás, no imagine que iba a ser la última vez. ¿Dónde estará mi hermano?, nunca más lo volveré a ver”, expresaba el anciano. “Mi hermano se llamaba Paúl Salazar, tenía unos 87 años, vivía con su esposa, tenían chanchitos y ovejas, pero todo se perdió. Tenía hijos, pero no sé dónde se encuentran”, agrega.

“Me dijeron que con perros policías buscarán el cuerpo de mi hermano, tal vez la tierra lo arrastró”, lamenta don Juan mientras observa la zona del deslizamiento con lágrimas en los ojos.

Búsqueda paralizada

Los familiares de los desaparecidos están desesperados, pues Bomberos aún no ha podido realizar los trabajos de búsqueda, porque el terreno todavía es inestable y se teme que en cualquier momento haya nuevos derrumbes.

“Los primeros días tuvimos la denuncia de dos personas desaparecidas, es una pareja de la tercera edad. En el transcurso de esta mañana (por ayer) nos explicaron que un arenero también está desaparecido, de momento son tres las personas perdidas en este penoso accidente, no podemos ingresar porque el terreno no está firme todavía”, explicó el coronel Ismael Villca, director de Bomberos La Paz.

Según Villca, ante la insistencia de familiares y vecinos de la zona de San Jorge, se permitió que algunas personas, acompañados de rescatistas, ingresen al lugar del deslizamiento para rescatar algo de sus pertenencias.

“Se les pidió que por su seguridad no se expongan demasiado porque el terreno está inestable”, dijo al señalar que 70 bomberos y canes adiestrados están listos para iniciar los trabajos de rescate.

Al trabajo de bomberos se unieron las fuerzas militares, grupos de ayuda y voluntarios.

Vecinos denuncian robos

Los vecinos de la zona San Jorge indicaron a EL DEBER que el miércoles por la noche, algunos delincuentes ingresaron al lugar del deslizamiento y sustrajeron los pocos objetos que les quedaban.

“Se llevaron garrafas y algunos muebles que estaban enterrados; pedimos a la Policía que nos ayude”, expresó Fabricio Castro, uno de los damnificados.

“Ingresaron en la madrugada, los ladrones se hicieron pasar de voluntarios y sacaron los objetos que pudieron mientras nosotros buscábamos la forma de rescatar nuestras cosas”, comentó María Linares, otra víctima.

Los efectivos policiales explicaron que los delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para cometer sus fechorías.

Para evitar nuevos robos, ayer se facilitó el ingreso de los damnificados para que puedan rescatar sus pertenencias. Los vecinos estuvieron acompañados de policías.

En tres grupos, más de 200 personas, fueron hasta el lugar del deslizamiento para rescatar, entre los escombros algunas pertenencias.

No obstante, por lo que se pudo observar, queda muy poco para rescatar, pues los objetos y bienes han quedado sepultados por toneladas de escombros.

Olor fétido

“Perdí mi auto, mi televisor y todos mis ahorros”, cuenta entre sollozos David Arteaga, damnificado, quien al igual que sus vecinos, aguarda las tareas de rescate.

Para llegar al lugar, se debe ingresar por la parte posterior y avanzar por un camino improvisado que hicieron los vecinos. El olor es fétido, huele a basura, pero aun así la gente busca encontrar algo de valor entre los escombros. El terreno es blando, hay varias casas que están en riesgo de caerse.

A Carlos Barrios, lo que más le interesa es encontrar los documentos de propiedad de su vivienda.

Según la Alcaldía paceña,

la gran mayoría de las viviendas de la zona del deslizamiento no tenía autorización de construcción, particularmente las que estaban en la parte baja.

Sin embargo, Barrios dice que ese no es su caso, pues toda la documentación de su vivienda estaba en orden. “Tenemos planimetría, impuestos al día, catastro, todo lo que te piden para tener los servicios básicos; no es justo que ahora digan que vivíamos en la clandestinidad”, reclama el hombre.

Para tener ayuda de la Alcaldía, los vecinos indican que les están exigiendo demostrar el título de propiedad, además de otros documentos que respalden las pérdidas.

Mientras se espera que el lugar se estabilice, de manera preventiva se evacuó algunas viviendas aledañas al lugar. Efectivos de la Policía ayudaron a sacar las pertenencias de varios de los vecinos.

SE HAN INSTALADO 60 CARPAS EN UNA CANCHA DE SOPOCACHI PARA RESGUARDAR A LOS DAMNIFICADOS

Las víctimas del penoso hecho que sucedió el martes se encuentran refugiadas en la cancha Fígaro, en la zona de Sopocachi. Allí se han instalado unas 60 carpas.

A pesar de las buenas intenciones, los afectados explicaron que no están en buenas condiciones, es más, el miércoles, las bajas temperaturas golpearon bastante a las familias y los que más sufrieron fueron los niños.

“El césped, como es sintético, en la madrugada se pone como hielo, no todos tenemos colchones. Para proteger a mis hijos tuve que improvisar una cama con chamarras y algunas ropas”, comentó Noemí Céspedes.

Ella junto con su familia está refugiada en la carpa número 16, desde ahí intenta sobrellevar el mal momento que le tocó vivir.

Al lado de la cancha de fútbol, hay un tinglado donde otro grupo de personas está resguardada.

En el lugar también hay médicos que velan por la salud de los refugiados. “Con mucho esfuerzo levanté mi casa, debo dinero al banco, pero lo he perdido todo, incluso perdí mis televisores, mi equipo de sonido y otros objetos”, lamenta doña Noemí.

La situación en las carpas es dura, solo hay dos baños para más de 200 damnificados. Los niños corren alrededor, juegan entre ellos, algunos sonríen mientras el semblante de sus padres denota tristeza y preocupación.

EL GOBIERNO MUNICIPAL PROMETE EXPROPIACIÓN Y UN PLAN DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó que las personas afectadas por el deslizamiento recibirán ayuda en este duro momento.

El burgomaestre explicó que las familias damnificadas que muestren documentos de sus viviendas se beneficiarán con la expropiación, mientras que para las familias que vivían en alquiler o anticrético, se establecerá un plan de vivienda.

“Hemos pedido a los vecinos que hagamos un relevamiento de la información con la mayor precisión posible, para que esa información nos sirva para ver qué tratamiento vamos a dar en cada caso. Queremos ayudar a todos los afectados”, dijo Revilla.

Las personas esperan ilusionadas que la Alcaldía cumpla con su promesa; incluso muchos afirman que construyeron sus viviendas con financiamiento del banco. “El martes, luego de mi trabajo, quise regresar a mi casa y me encontré con que ya no tenía vivienda. Mis hijos ya habían sido desalojados, ahora estamos viviendo en carpa. Al alcalde le pedimos que nos ayude, confiamos en que nos reubicarán”, dijo Griselda Aliaga, damnificada.

El último informe reportó que 164 viviendas fueron afectadas, de las cuales 68 colapsaron y 57 fueron desalojadas preventivamente. Los estudios topográficos continúan y se espera que haya más deslizamientos. El alcalde volverá a reunirse con los afectados para explicar si se tendrá que demoler algunas viviendas. El objetivo es estabilizar el terreno lo antes posible.