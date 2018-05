Nuevo estudio técnico confirma que Incahuasi está en Santa Cruz

“Los campos Incahuasi y Aquio se encuentran ubicados única y exclusivamente en el departamento de Santa Cruz”, es lo que revela el estudio final de la consultora Sproule y que fue hecho público ayer en la noche por la Gobernación de la región oriental. Aparentemente, el resultado pone fin a la disputa por la tutela de estos reservorios entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Sin embargo, desde Sucre las autoridades chuquisaqueñas observan el peritaje y sectores sociales anuncian movilizaciones.



El gobernador cruceño, Rubén Costas, escogió las redes sociales para dar esta noticia. En su cuenta de Twitter, la autoridad posteó: “Nos acaban de notificar con el estudio que ratifica que el 100% de los Campos #Incahuasi y #Aquio están en Santa Cruz. Un conflicto que pudo evitarse con la verdad”.

Luego Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, fue el encargado de confirmar el tuit de Costas.

De forma cauta, señaló que el resultado “afirma lo que hemos sostenido, se demuestra todo el daño que se le hizo a Santa Cruz”.

“Se deberían descongelar las regalías de forma inmediata. Se hizo mucho daño a Santa Cruz y a Chuquisaca. Se hizo una injusticia y se creó una ilusión que se transformó en frustración”, dijo.

En diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó retener el pago de las regalías a favor de Santa Cruz, luego de que Chuquisaca observara que no existían límites fijos entre ambos departamentos, motivada por una carta del exviceministro de Autonomías Hugo Siles, en la que informaba que las demarcaciones eran solo referenciales, pese a que había leyes que señalaban lo contrario.

Al estar cerca de la frontera de los departamentos, el TCP ordenó detener el pago de cerca de Bs 33 millones de regalías generadas por la producción de gas de Incahuasi. Además, estableció hacer un nuevo estudio sobre campos compartidos, pese a que existía uno de 2016 que afirmaba que el reservorio estaba en Santa Cruz.



En total fueron seis meses el tiempo que las arcas cruceñas no recibieron estos recursos. En este lapso se presentaron varias acciones legales para levantar esta confiscación, pero sin resultados positivos.



Repercusiones

Las declaraciones a favor y en contra del estudio no se hicieron esperar. En Santa Cruz, la noticia se tomó con cautela.



Por ejemplo, el Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado oficial en el que agradeció a todas las autoridades, instituciones, sectores, plataformas y pueblo en general que ratificaron su compromiso con la región durante esta emergencia departamental en defensa del territorio y las regalías.



En cambio, en Sucre la noticia los tomó por sorpresa. Pese a que en un comunicado de prensa la estatal petrolera YPFB indicó que notificó a ambas gobernaciones sobre el estudio, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Chuquisaca, Felipe Molina, informó que no recibió ningún tipo de documentación y adelantó que iniciarán acciones legales.

“Se han enviado cuatro notas de solicitud de información y documentación en el marco del artículo 9 de campos compartidos, la cual señala que la información debe ser entregada de forma irrestricta a los departamentos interesados”, precisó.



La autoridad chuquisaqueña cuestionó a Santa Cruz por avalar los resultados del segundo estudio sobre la localización del campo gasífero Incahuasi que antes rechazaron.

Insistió en que los estudios no fueron socializados correctamente. Apuntó a Yacimientos por no responder a las solicitudes de documentación que hizo la Gobernación chuquisaqueña.



Harán marcha



El anuncio dejó perplejo al Comité Cívico de Chuquisaca, que responsabilizó al Gobierno de parcializarse en el estudio. Desde hace 13 días la entidad mantiene un paro indefinido junto a varias organizaciones y rechaza la resolución 090/2018, que establece los límites definitivos entre Santa Cruz y Chuquisaca y ubica a Incahuasi en suelo oriental.



El dirigente cívico Rodrigo Echalar reprochó la actitud del Gobierno. “Creemos que el Gobierno consolida los atropellos que ha venido realizando contra nuestro departamento desde el primer momento en que entregaron el 100% de Incahuasi a Santa Cruz por cálculos políticos, cálculos electorales, por parcializarse con su nueva base social, que son los empresarios del oriente”, sostuvo.



Para hoy se tiene prevista la realización de una marcha a partir de la 9:00 y una asamblea en la que se definirán nuevas medidas de presión contra el Gobierno. Los cívicos dejaron en suspenso el cuarto intermedio de los bloqueos previstos para este sábado y domingo.

La Junta de Vecinos decidió mantener el cierre de las calles en la ciudad y Chuquisaca está en incertidumbre, pese a que a partir de las 20:00 de ayer retornó la normalidad con la circulación vehicular en la capital.



Recurso

Antes de saberse sobre el estudio, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, reapareció ayer luego de dos días de la supuesta agresión que sufrió por manifestantes en la plaza 25 Mayo, junto a las organizaciones que lo respaldan y militantes del MAS. La autoridad presentó un memorial de acción de amparo en ventanillas del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para buscar la anulación de la resolución ministerial 090/18 de límites. Esto motivó que los campesinos que bloqueaban en varios puntos de la región del sur suspendan la medida. Sin embargo, todo quedó en suspenso. Más allá de solucionarse, el conflicto tiende a profundizarse.

En la jornada

Primer estudio

En agosto de 2016 la firma canadiense GLJ Petroleum, determinó que el yacimiento se encuentra en el departamento de Santa Cruz.



Presentación

Los estudios serán presentados de forma oficial el próximo 15 de mayo en las instalaciones de YPFB Corporación.

Potencial

Se calcula que Incahuasi es un megacampo que acopia la segunda reserva de gas natural de Sudamérica, con casi 13 trillones de pies cúbicos. Empezó a operar en 2016.