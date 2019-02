Nuevo caso de violación grupal: detienen a 3 hombres acusados de vejar a menor en La Paz

“Uno me arrastró del cabello, el segundo me ahorcó con una chalina en el cuello y el tercero empezó a silbarme”. Es parte de la declaración que una menor de 17 años, víctima de violación, realizó ante el Ministerio Público. El vejamen se registró la tarde del miércoles (30 de enero) en el bosque de Pura Pura de La Paz.

En su relato, recogido por Página Siete, la víctima sostiene: “Me han jalado y me han metido a la fuerza a un cuarto. Después me quitaron el celular, mis 20 bolivianos. Luego, dos de ellos me quitaron (...) todo y así me botaron”.

La muchacha había acudido a este lugar para festejar su cumpleaños junto a un grupo de amigas. Cuando se retiraban del lugar, a las 16:00, la víctima -por razones que se desconocen- se quedó atrás y fue en ese momento que tres hombres la tomaron por la fuerza para luego ultrajarla sexualmente.

Unos vecinos del lugar la encontraron desnuda y abandonada, fueron quienes le proveyeron de ropa antes de que la Policía la recoja.

Detención de sospechosos

Tras que la Policía tomó conocimiento del hecho inició un rastrillaje en la zona y detuvo, con fines investigativos, a diez personas. En el desfile identificativo la víctima reconoció a tres hombres como sus abusadores.

“Las diez personas han sido sometidas a diferentes actos investigativos en donde la víctima ha logrado reconocer a tres de ellos como los posibles autores, no los autores (del hecho delictivo). No han sido reconocidos de manera exacta”, explicó a Urgentebo Macario Mamani, abogado de los acusados.

Siete fueron liberados y los otros tres se encuentran detenidos en dependencias policiales.