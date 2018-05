El obispo emérito Toribio Ticona Porco, un potosino de orígenes humildes que trabajó como minero, lustrabotas y vendedor de periódicos, será el nuevo cardenal de Bolivia por elección del papa Francisco, quien remarca así su preferencia por una Iglesia más comprometida con los pobres. Junto a él, se dará el nombramiento de otros 13 nuevos cardenales.

"A mis hermanos bolivianos campesinos, mineros y pueblo en general: que de verdad sea un momento de reflexión para poder unir y trabajar con nuestra tierra querida Bolivia; que de verdad volvamos a unir y trabajar Iglesia-Estado, en fin. Nada de rencores ni de envidias ni calumnias y nada”, declaró a radio Ticona a la red Erbol.

Tras conocer la noticia, en Bolivia se escucharon las expresiones de alegría porque también se prepara la canonización de la primera santa, la madre Nazaria Ignacia March, que pese a haber nacido en Madrid sirvió durante muchísimo tiempo en Bolivia.

Ticona será el tercer cardenal que tendrá Bolivia y el segundo nacido en ese país, después del cardenal Julio Terrazas, que falleció en diciembre de 2015.

En la lista están obispos procedentes de 11 países, entre ellos Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa (México), y Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo (Perú).

El 29 de junio Francisco presidirá el quinto consistorio de su pontificado, uno por año desde 2014, con los que ya ha nombrado a 61 prelados -12 no electores- provenientes de los cinco continentes.

El papa anunció a los nuevos purpurados por sorpresa tras el rezo del Regina Coeli y destacó ante los fieles que su procedencia “expresa la universalidad de la Iglesia, que sigue anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra”.

Bergoglio, fiel a su idea de una Iglesia que se dirige a las periferias del mundo, vuelve así a situar a un cardenal en urbes poco centrales o, al menos, alejadas del primer plano geopolítico.

Tres de la lista no podrán votar en un nuevo cónclave por haber superado los 80 años de edad: el arzobispo de la mexicana Xalapa, Sergio Obeso; el obispo emérito de la boliviana Coro Coro, Toribio Ticona, o el misionero claretiano español Aquilino Bocos.

Se trata, dijo Bergoglio, de un arzobispo, un obispo y un religioso que serán así “distinguidos por su servicio a la Iglesia”. Con estos nombramientos, la composición del Colegio Cardenalicio pasará de los 115 cardenales actuales, de acuerdo con las cifras oficiales actualizadas el 18 de mayo, a 126 miembros que podrán ser electores y elegibles en un cónclave, mientras que los no electores, cargos simbólicos, pasarán de los 98 a los 101.

En cuanto a la composición geográfica, Europa sigue siendo el continente más representado y pasará de los 48 electores actuales a los 54 desde el 29 de junio. Le sigue América del Norte, que permanece con 17 cardenales electores, mientras que América Central se queda con 5 y América del Sur pasa de 12 a 13 con la incorporación de monseñor Barreto. África tendrá 16 cardenales electores y Asia pasa de los 14 a los 17, igualando a Norteamérica, hasta ahora la segunda región en importancia tras el Viejo Continente.

Entre electores y no electores, los equilibrios muestran la misma tónica: Tras el próximo consistorio, Europa tendrá 107 cardenales, América del Norte 25, Centroamérica asciende a 10, Sudamérica pasa a 27, África sube a 26, los mismos que Asia, y Oceanía tendrá 6.

Se dirigirá al pueblo

Desde Santa Cruz de la Sierra, el vocero del arzobispado, Erwin Bazán, adelantó que, luego de una comunicación con Ticona, se acordó que hoy en La Paz, desde la Conferencia Episcopal Boliviana, se podrá dirigir al pueblo boliviano.

Desde todos los rincones de Bolivia destacan los orígenes humildes y muy comprometido con la lucha de los más necesitados. “En la Iglesia cruceña, estamos muy contentos, porque este hombre de Dios, hijo de Minero que se convirtió en sacerdote y ha predicado el Evangelio desde su condición de hombre de Dios se convierte ahora en cardenal”, concluyó Bazán.

Obispo Toribio Ticona: “Nunca he aspirado a esto; son los designios de Dios”

Tras conocer la noticia, el monseñor concedió una entrevista a radio Fides, donde habló de su cercanía con el papa y de su origen humilde que lo llevó a estar en distintos escenarios.

Nació en Atocha, el 25 de abril de 1937. Trabajó como minero, lustrabotas, vendedor de periódicos, mecánico, entre otros oficios. También fue alcalde de Chacarilla. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario de Sucre y fue ordenado sacerdote el 29 de enero de 1967, con 30 años, para la Prelatura de Coro Coro. Completó sus estudios complementarios en el Instituto de Pastoral del Celam y el bienio de pastoral catequética en el centro Lumen Vitae de Bruselas (Bélgica). El 31 de mayo de 1986 fue ordenado obispo de Timici y auxiliar de Potosí. En 1992 fue trasladado como obispo prelado de Coro Coro. En julio de 2012 presentó su renuncia por límite de edad y Benedicto XVI se la aceptó.

Usted ha recibido la comunicación oficial de que ha sido designado para ser ordenado cardenal de Bolivia

Así me han dicho y todavía no puedo creer, hermano, increíble, nunca he aspirado, yo soy un obispo de los más humildes, hijo de un minero, campesino, en fin, lo más sencillo, pero así son los designios de Dios y ya no puedo rechazar, así que tendré que aceptar.

¿En qué seminario estudió y a qué orden pertenece?

Soy sacerdote diocesano, he estudiado en el Seminario San Cristóbal, de Sucre. He hecho pastoral en Ecuador (Quito) y en luz bendita de los padres jesuitas, en Bélgica he estudiado pastoral.

¿Cuándo se conoció con el papa Francisco?

Hace años, cuando estaba misionero para los hermanos migrantes que están en Buenos Aires, allá lo he conocido cuando era cardenal.

¿Qué le ha dicho el papa Francisco cuando lo ha visto recientemente?

Últimamente me ha dicho: ‘Dice que has comido gatones’, y fue verdad, en mi vida he comido gatos. Y me dijo también he pensado que habías muerto. Él me quiere mucho, me estima, no sé por qué, pero en fin son los designios de Dios.

El 29 de junio será el consistorio

Allá tengo que estar en Roma para recibir el pectoral, todo eso.

¿Cómo se elige la sede para que usted cumpla la función de cardenal o dónde va a ser su residencia?

Todavía no sé, pero creo que va a ser en La Paz.

¿Qué mensaje le da al pueblo boliviano que tanto ha pedido que tengamos un cardenal?

Ante todo hay que agradecer al Dios de la vida y de la historia por este nombramiento, pero quiero también (pedir) a mis hermanos bolivianos, campesinos, mineros y pueblo en general, que de verdad sea un momento de reflexión para poder unir y trabajar por nuestra tierra querida, Bolivia. Que de verdad podamos trabajar sin nada de rencores, ni de envidias, ni calumnias ni nada.

Muy emocionado monseñor

Así es, y un poco nervioso

Ahora le dirán su eminencia...

Me dirán siempre padre Toribio, como me llaman siempre.

A continuación la lista de cardenales anunciados:

Louis Rapahel Sako, patriarca de Babilonia de los Caldeos.

Luis Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe.

Angelo de Donatis, vicario general para la diócesis de Roma.

Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaria de Estado.

Konrad Krajewski, limosnero pontificio.

Joseph Coutts, obispo de Karachi (India).

Antonio dos Santos Marto, obispo de Leiria-Fátima

Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo

Desiré Tsarahazana, de Madagascar.

Giussepe Petrochi, obispo de Laquila

Tomas Aquinas Manyo Maeda, arzobispo de Osaka

Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa. Mayor de 80 años.

Toribio Ticona Porco, prelado emérito. Mayor de 80 años.

Padre Aquilino Bocos, claretiano. Mayor de 80 años.