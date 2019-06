Nueve claves para tomar en cuenta antes de viajar con menores de edad

El descanso pedagógico comienza el lunes y durará hasta el 12 de julio. El movimiento de personas que acuden a las oficinas llamadas por ley para otorgar el permiso para viajar con menores de edad (que no hayan cumplido los 18 años) suele incrementarse por estas fechas y en la mayoría de los casos los padres de familia no saben bien lo que tienen que hacer y desconocen los requisitos para iniciar el trámite, que varían según el menor viaja solo, acompañado por uno de los padres, con un apoderado o si uno de los progenitores es fallecido.

Es el caso de Justina, que debe viajar de urgencia a Cochabamba con sus tres hijos, por eso llegó algo confundida a la oficina que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia tiene en la terminal Bimodal, donde ya había una fila de unas 30 personas, algunas de ellas, ordenando sus papeles con los requisitos, improvisando, apoyadas en los vehículos que estaban parqueados cerca de la fila.

En la otra oficina (en la central) hay menos gente, no más de 10 personas. “Voy a viajar a Oruro con mis niños de cuatro y nueve años. La verdad que el trámite es rápido y me parece bien que se exija este documento para viajar, para evitar la trata y tráfico, pero debo decir que en las tantas veces que he viajado en flota, nunca hubo un solo control”, contó la enfermera Evelyn Lima.

Para programar bien su viaje tenga la precaución de iniciar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes o retrasos. Para empezar, lo primero que debe saber es que si el menor de edad va a viajar al exterior la autorización se debe pedir al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia en el piso 11 del Palacio de Justicia.

Para recabar los requisitos los puede obtener en la ventanilla de Información en Plataforma del Palacio. El trámite demora tres días, el costo es de Bs 20.

“Siempre consideramos las vacaciones de invierno y las de fin de año como épocas altas. Las personas esperan los últimos días para sacar su permiso de viaje y, por lo tanto, saturan el sistema y el trabajo que como jueces realizamos”, afirmó la doctora Shirley Becerra, del Juzgado 2do. de la Niñez y Adolescencia.

Por eso desde la semana pasada están avisando que el trámite va a tardar tres días. “Nos hemos dado ese tiempo, humanamente es imposible que podamos firmar de un día para otro cuando tenemos 200 permisos de viaje que firmar al día. Termino con el hombro inflamado cuando acabo mi labor”, remató.

Por otro lado, si va a viajar al interior del país, el trámite se hace en cualquiera de las dos oficinas que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia tiene habilitadas para esto, es decir, la central (barrio Mc Donald, frente al Zoo, calle Capitán Franco) y la oficina de la Terminal Bimodal. La autorización sale en cuestión de 10 minutos, tiempo en el que no se incluye lo que demora la cola. El permiso no tiene costo alguno.

La finalidad de todo esto es evitar la trata y tráfico de menores. A continuación, las nueve claves que debe saber para viajar con sus niños con todas las de la ley.

1 Cuando el menor viaja dentro del país acompañado de un solo progenitor.

La Defensoría atiende de lunes a domingo, de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30, tanto en la central como en la Bimodal.

Según la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), se debe llevar los siguientes requisitos: dos fotocopias del carné de la madre y dos del padre, fotocopia del carné del hijo y el original, dos fotocopias del certificado de nacimiento del hijo y el original solo en caso de que el carné del niño no lleve el nombre de los padres en la parte de atrás, y dos copias de la carta de autorización firmada por el padre que no viaja y autoriza el viaje, la misma debe estar dirigida a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Y ambos padres deben estar presentes en el momento del trámite.

2 Cuando el menor viaja solo dentro del país.

Presentar dos fotocopias del carné de la madre y del padre, más los originales, dos fotocopias del carné del hijo y el original, en caso de que el carné del menor no lleve el nombre de los padres en la parte de atrás presentar dos fotocopias del certificado de nacimiento más el original, y por último, una carta de autorización firmada por ambos padres en la que se manifiesta que el menor está viajando solo, la misma debe estar dirigida a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Ambos padres deben estar presentes en el momento de hacer el trámite.

3 Cuando el menor viaja dentro del país con una tercera persona.

Se debe presentar dos fotocopias del carné de la madre y dos del padre y los originales de ambos, dos fotocopias del carné del hijo y el original. En caso de que el carné del niño no lleve los nombres de los padres en la parte de atrás, presentar también dos fotocopias del certificado de nacimiento del menor y el original. También una carta de autorización de los progenitores firmada por ambos en la que dan el nombre de la persona con la que viajará el menor, la carta debe estar dirigida a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Por último, dos fotocopias del carné de identidad de la persona con quien viaja.

4 Permiso de viaje autorizado por ambos padres para el exterior.

Este trámite se hace en el Palacio de Justicia, en cualquiera de los tres Juzgados Públicos de la Niñez y la Adolescencia que están en el piso 11. Ambos padres tienen que estar presentes al momento de hacer la solicitud y llevar consigo documento de identidad vigente (original, puede ser carné, pasaporte o DNI extranjero) y tres fotocopias. No es necesario que el menor esté presente, pero se debe llevar de este su certificado de nacimiento, documento de identidad vigente original y tres fotocopias y tres fotografías del menor tamaño 3x3 con cualquier color de fondo.

En el caso de que viaje con un acompañante este también debe hacerse presente al momento de la solicitud y llevar consigo documento de identidad vigente original y tres fotocopias y tres fotografías tamaño 3x3 con cualquier color de fondo.

5 Permiso de viaje autorizado por un padre y dos garantes para el exterior.

Necesita estar presente uno de los progenitores, llevar documento de identidad original vigente y tres fotocopias, una declaración jurada voluntaria ante notario de fe pública manifestando la ausencia del otro progenitor, llevar el original y tres fotocopias, si se trata de más de un menor aumentar una fotocopia legalizada de cada trámite. No es necesario que el menor esté presente, pero se debe presentar su documento de identidad original vigente y tres fotocopias, certificado de nacimiento original y tres fotocopias y tres fotografías del menor tamaño 3x3 con cualquier color de fondo.

Dos garantes deben estar presentes y llevar consigo documento de identidad original vigente y tres fotocopias, cualquiera de las tres últimas boletas de preaviso de cobranza de luz o agua con el nombre del garante, las boletas deben ser originales y legibles y adicionar tres fotocopias de estas. Los garantes podrán garantizar a más de un menor siempre y cuando estos sean hermanos. No se admiten tramitadores. El acompañante del menor en el viaje debe estar presente en la solicitud del trámite, llevar consigo documento de identidad, original vigente y tres fotocopias, y, por último, tres fotografías tamaño 3x3.

6 Permiso de viaje autorizado por apoderado y presente uno de los padres para viaje al exterior.

El progenitor presente deberá presentar documento de identidad vigente original y tres fotocopias. Es necesario que esté presente el apoderado con su documento de identidad vigente original y tres fotocopias, así como tener consigo un poder notarial (original) y tiene que haber pasado previamente por la Dirección de Revisión de Poderes del Ministerio de Justicia. Además, se necesita una fotocopia legalizada del mismo y tres fotocopias simples.

No es necesario que el menor esté presente en el trámite, pero se debe presentar su certificado de nacimiento original con tres fotocopias. También su documento de identidad vigente original y tres fotocopias. Por último, tres fotografías tamaño 3x3 con cualquier color de fondo.

En cuanto al acompañante (persona que viaja con el menor), debe estar presente a la hora del trámite con su documento de identidad vigente original y tres fotocopias y tres fotografías tamaño 3x3 con cualquier color de fondo.

7 Permiso de viaje para un menor con solo apellido materno.

La madre deberá estar presente, con su documento de identidad vigente original y tres fotocopias.

En el caso de que en el certificado de nacimiento del menor figure el apellido paterno, se debe adjuntar original y fotocopia legalizada del trámite de apellido convencional y tres fotocopias simples.

Del menor se debe presentar certificado de nacimiento original y tres fotocopias, documento de identidad original vigente y tres fotocopias, así como tres fotografías tamaño 3x3. Y si viajará con un acompañante este debe estar presente en el trámite, con su documento de identidad vigente original y tres fotocopias. Por último, anexar tres fotografías tamaño 3x3.

8 Ojo con los garantes

Este es el que garantiza que el niño que está saliendo del país va a retornar en el término de 90 días. Si esto no ocurre, las autoridades ejecutarán al garante. “Todos los trámites que se hagan de restitución del menor al país deberá pagarlos ese garante”, subrayó Shirley Becerra, que además dio la voz de alerta de que los tres juzgados de la niñez y adolescencia han detectado que fuera del Palacio de Justicia hay personas que “delincuencialmente se están ofreciendo como garantes”.

9 Salud y seguridad

Emprender un viaje, sobre todo con niños pequeños, implica cuidados de salud. Es recomendable visitar al pediatra antes de hacer las maletas para que este recete remedios básicos para males comunes como resfríos, vómito, fiebre y diarrea.

Y nunca está demás ensayar con ellos para que sepan su nombre completo, el de sus padres, su dirección y número telefónico para casos de extravío. Así como enseñarles a no entablar conversación con extraños, no brindar información personal a desconocidos, ni separarse del lado de sus padres atraídos por algún juguete o porque alguien que no conocen le esté ofreciendo un caramelo.