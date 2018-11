Nueva vocal electoral asegura que se respetará el voto del ciudadano

Evita dar criterios sobre la repostulación de Evo Morales. Sin embargo, la nueva vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, asegura "categóricamente" que se debe respetar el voto de la ciudadanía.

"El voto ciudadano va a ser respetado, categóricamente se va a respetar, nosotros como vocales somos como árbitro y vamos a hacer respetar el voto de cada uno de los bolivianos y bolivianas en este Estado Plurinacional", aseguró la nueva autoridad tras asumir su cargo esta mañana.

La representante, que asume como sexta vocal titular del ente electoral, niega cualquier nexo con el MAS, pero tampoco responde sobre las amenazas que lanzó ayer el vicepresidente de ese partido, Gerardo García, que pidió a los vocales atenerse a las consecuencias su inhabilitan a Evo Morales como candidato.

"No tengo ninguna militancia y eso se puede verificar en el Órgano Electoral (...) está claro en la Constitución, yo como vocal daré estricto cumplimiento a las normas (...) No tengo afinidad, no he sentido presión y soy independiente y también todos los vocales son independientes", afirmó Iriarte.

Se trata de la suplente de José Luis Exeni, que dimitió por problemas de salud. La nueva vocal pasa a completar la Sala Plena del TSE, junto a los otros vocales que permanecen en sus cargos y encaran la organización de las inéditas elecciones primarias.

Enfatiza que su accionar estará enmarcado en las leyes y la Constitución, anticipando que será una reunión de todos los integrantes de la instancia electoral la que determinará qué sucederá con el 21F y la repostulación del presidente. "No es voluntad mía", se limitó a indicar.