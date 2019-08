Nueva ley obligará el uso de cinturón de seguridad a conductores

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, informó este jueves que el anteproyecto de Ley de Seguridad Vial prevé obligar a los conductores de vehículos usar el cinturón de seguridad y el uso de casco a pilotos de motocicletas.

La autoridad, en contacto con Patria Nueva adelantó que la norma ya está terminada y que en los próximos días será elevada hacia el Parlamento para su análisis, su consideración, su trato administrativo y su puesta en vigencia.

“La nueva norma introduce el uso obligado del cinturón de seguridad, que no es una norma que está vigente con el código de tránsito, sino a partir de disposiciones posteriores porque antes no se preveía siquiera el uso del cinturón, era una situación ajena al código de 1.973. El uso de casco, el niño no debería ir adelante, sino atrás como un mecanismo especial”, adelantó Chávez.

De igual forma advirtió que la nueva ley endurecerá las sanciones para los conductores que sean sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad. “La ley va a endurecer la pena a las personas que conducen en estado de ebriedad, tenemos una ley vigente que ha funcionado porque han disminuido los índices de muertos y accidentes en carreteras”.

Chávez agregó que la actual norma que sanciona a los choferes ebrios ha permito reducir la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito en las rutas. “En 2013 se registraron 1.800 decesos y a finales de 2016 la cifra se redujo a 1.200”, concluyó.