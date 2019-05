Noticia falsa en red social hizo desplegar a la Policía

Una noticia sobre un accidente camino a Desaguadero, en La Paz, se hizo viral en las redes sociales, generando que Tránsito de El Alto despliegue a sus unidades para socorrer a presuntos heridos, sin embargo, los datos resultaron ser falsos. La Policía se sintió burlada y llamó a la reflexión a quien haya difundido esa información.

El dato falso que surgió la mañana del viernes aseguraba que el supuesto accidente había dejado seis muertos –incluso se llegó a publicar que ocho- y 11 heridos. Esto generó la alarma de la Policía.

El jefe de Tránsito de El Alto, coronel Osvaldo Fuentes, indicó que se desplegó a varias unidades a diferentes puntos de la carretera hacia Desaguadero para hacer verificaciones y consultas.

Tras la investigación, se llegó a la conclusión que no había ningún accidente y que los datos y fotografías publicadas eran antiguos. Fuentes consideró preocupante que se use las redes sociales para difundir información falsa que genera, incluso, una psicosis. Lamentó que no es la primera vez que sucede algo similar y llamó a tomar conciencia en el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía. / Erbol