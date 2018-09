'No puedo ser cómplice de que un inocente esté en la cárcel': habla la persona que grabó a la jueza

"Talvez me pusieron alguna bebida adulterada, no recuerdo". Esa fue una de las justificaciones de Patricia Pacajes sobre el audio que se filtró a principios de semana y que la tiene 'en la cuerda floja'. Hasta ayer (viernes) fungía como jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, pero el Juzgado Disciplinario del Consejo de la Magistratura decidió alejarla de estas funciones, sin goce de haberes, mientras se realiza el proceso de investigación por haber, supuestamente, condenado al médico Jhery Fernández a 20 años de cárcel sabiendo que era inocente.

Sin embargo, la persona que lo grabó, en declaraciones al diario Página Siete, puso en entredicho esta versión al sostener que la vez que fue grabada no era la primera en que la jueza se refería al tema. “Yo la escuché hablar de una forma tan cínica a esta doctora Pacajes, aquí en mi domicilio, indicando que ella había mandado a un inocente a la cárcel y lo hizo sin el mínimo respeto a esa persona. No puedo ser cómplice sabiendo que un inocente, como yo, está en la cárcel. Yo he estado cuatro meses en la cárcel. Este señor ha estado cuatro años, cuatro años arrancados de su vida”, dice Romel Cardozo, según se lee en el rotativo paceño.

Cardozo coincide con Pacajes en que la polémica declaración se dio el primero de mayo, pero él decidió hacerla pública porque “no podía ser cómplice de la injusticia que se cometió con el doctor Jhiery Fernández”. Por la propia versión de la juzgadora ahora se sabe que en aquella ocasión estaba acompañada de otras tres amigas y que solo bebió "tres copas". "No estaba consciente de mis palabras. Yo misma no puedo creer el audio".

Cardozo también se declara víctima de la justicia. El 17 de enero de 2014 fue encarcelado en San Pedro, acusado de intento de feminicidio y por tráfico ilícito de armas, pero tras cuatro meses de permanecer privado de libertad fue liberado porque la mujer que lo denunció presentó un desistimiento.

En aquella oportunidad, según señala Página Siete, el Ministerio de Gobierno presentó a Cardozo como un peligroso traficante de armas y exagente de la DEA; sin embargo, las armas y municiones encontradas en su casa tenían registro oficial y habían sido obtenidas de forma lícita.

“Tal vez me pusieron alguna bebida adulterada”

En la entrevista con el programa televisivo 'Que no me pierda', la exjuzgadora se desdijo en varias oportunidades cuando fue consultada sobre la inocencia del médico Fernández. Pese a confirmar que la prueba ‘clave’ (antígeno prostático específico, una sustancia proteica sintetizada por células de la próstata) en el juicio por la violación del bebé Alexander no le pertenecía al galeno, insistió en que la “violación no simplemente se puede causar con el pene erecto sino con objeto también se puede causar violación y entonces las pruebas científicas de IDIF señalan que hay desgarro, o sea en el esfínter anal”.

Cuando se le pidió explicar sobre el tipo de pruebas, Pacajes dijo que el caso hacía sido declarado en reserva y que no podía ampliar detalles. Tampoco tuvo una palabra de disculpas para el médico, pero sí para las autoridades. “Pido disculpas públicamente a todas las autoridades que ofendí, yo misma me siento indignada (por el audio), tal vez me pusieron alguna bebida adulterada, no recuerdo ese día cómo llegué”, apuntó.

El caso Alexander

En julio de 2014, con cuatro meses de vida, el bebé Alexander llegó al Albergue Municipal del Bicentenario con un cuadro de desnutrición y problemas gástricos, según el informe de las autoridades, relacionados con el maltrato de sus progenitores por consumo de bebidas alcohólicas. Cuatro meses después, el 13 de noviembre, falleció en el hospital Juan XXIII de La Paz.

La muerte fue por un paro cardiorespiratorio. Además, presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que había sido víctima de violación y el médico Jhiery Fernández fue condenado a 20 años de cárcel por ser, supuestamente, el autor del vejamen.

Desde el pasado lunes, casi cuatro años después de la muerte del menor, este caso volvió a ocupar los titulares de la prensa boliviana e, incluso, traspasó las fronteras del país por el remezón provocado en el sistema judicial y la ola de críticas suscitada en la ciudadanía, así como de autoridades y políticos, a causa del audio.