La periodista de Bolivisión, Miriam Claros, reaccionó sorprendida a las declaraciones de un diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) que anunció que ella era una de las posibles candidatas a legisladora en las próximas elecciones generales de octubre.

Claros aseguró que no tiene interés alguno por incursionar en política con ningún partido político ya que su objetivo es seguir haciendo periodismo, por lo que pidió que no la mencionen como posible candidata.

"No, gracias, ni siquiera sugieran mi nombre para nada", dijo Claros como respuesta a las intenciones del oficialismo. La comunicadora trabaja hace varios años en la red Bolivisión.

Claros, con una larga trayectoria en medios de comunicación, contó que la gente del MAS ni siquiera se acercó y aún peor usaron su nombre sin su consentimiento.

“Ni siquiera me han preguntado, entonces el primer error es no haber pedido permiso para usar mi nombre, yo no tengo nada que ver con ningún partido político”, señaló.

El jefe de la bancada por La Paz, Sergio Choque, declaró a inicios de semana que surgieron las propuestas de Alfonso “Toto” Arévalo, Roberto Quispe “Jilata” y Miriam Claros como posibles candidatos del MAS a la Asamblea Legislativa.