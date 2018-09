Niegan libertad al presidente de Adepcoca y seguirá en San Pedro

La Sala Penal Segunda de La Paz le negó la cesación de detención preventiva al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, tras una audiencia desarrollada en instalaciones de la cárcel de San Pedro. Su abogada Paola Barriga lamentó la decisión y explicó a los medios que no existen indicios de los delitos por los que se lo acusa, entre ellos el asesinato de un policía de Umopar en la Asunta.

La audiencia comenzó a las 16:30 en instalaciones de la cárcel de San Pedro y se extendió hasta las 19:30 bajo un fuerte resguardo policial. Fuera del penal también se concentraron sus seguidores y activistas por el 21F.

“No pudieron acreditar nada, porque Franclin no portaba armas, no le pueden encontrar una fábrica de armas o explosivos, no le pueden inculpar el asesinato. Es decir, ningún delito que pretenden atribuirle en la imputación tiene un mínimo indicio, tan solo un informe de un policía, que además está dirigido y no genera indicio, porque no es objetivo”, dijo Barriga, tras la audiencia y en breve contacto con los medios.

En días pasados, la Sala Penal Segunda fue conminada a instalar la audiencia de apelación para tratar el pedido de cesación de detención preventiva de Franclin Gutiérrez.