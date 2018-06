Murillo dice que Revilla jamás será opositor a Evo

El senador Arturo Murillo afirmó hoy que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, "no fue, no es ni será nunca opositor" al Gobierno del presidente Evo Morales. Calificó de "grotesco" el "coqueteo" que a su juicio existe entre la organización política del edil, SOL. bo y el MAS.

"Hay que ser claros, el señor Revilla no es, no fue y no será opositor nunca. Yo creo que no solo le está mostrando una sino las dos piernas, está jugando a favorecer al MAS", afirmó el militante de Unidad Nacional (UN) en conferencia de prensa.

Recordó que el burgomaestre paceño "siempre le ha estado haciéndole juego al Gobierno", mencionando como intentó boicotear el G-6 (grupo de opositores), dijo que nunca el Tribunal Constitucional fallaría contra del 21F y se equivocó, anticipó que las denuncias contra la reepostulación no tendrían efecto y ahora no se decide sobre su candidatura presidencial para 2019.

"Revilla debe anotarse lo que dice para tratar de confundirse o que una vez que diga si quiere volver a su viejo partido, porque él ha nacido con el MAS en su alianza con el MSM, como varios que se fueron, se quedó a un ladito", agregó Murillo.

En entrevista con EL DEBER, Revilla aseveró el fin de semana que "la oposición no tiene un proyecto político alternativo", ratificando su intención de convertir a SOL.bo en una opción política nacional.