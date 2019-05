Murillo denuncia millonario contrato con Sinohydro en El Sillar

El senador cochabambino Arturo Murillo, denunció que la empresa china Sinohydro construye cada kilómetro de carretera por una “suma descomunal” de Bs 103 millones en El Sillar (Cochabamba), que equivalen aproximadamente $us 14,5 millones, cuando en las gestiones anteriores se construían por $us 350.000 a $us 500.000.

“La empresa Sinohydro efectúa el trabajo de rehabilitación de 28 kilómetros. Pero ¿cómo es posible que una empresa que no entregó obras, con más de 900 días de retraso (en la vía Puente Ichilo-Ivirgarzama, tramo II: Puente Mamorecito-Ivirgarzama y en la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama, tramo I: ¿Puente Ichilo-Mamorecito), se le entregue un nuevo contrato en agosto del año pasado? Miren ¿cuánto cuesta la obra? Bs 2.900 millones, ¿Cuánto cuesta un kilómetro? Bs 103 millones, aproximadamente $us 14,5 millones el kilómetro”, cuestionó el legislador.

Explicó que la construcción del Puente Ichilo-Ivirgarzama, tramo II: Puente Mamorecito-Ivirgarzama, tiene un costo de Bs 358 millones y debía ser entregada el 13 de octubre de 2016, pero tiene un avance físico de 5,9% y cada kilómetro cuesta Bs 11,7 millones. La doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama, tramo I: Puente Ichilo-Mamorecito, que tiene un costo de Bs 382 millones y debía ser entregada el 13 de octubre de 2016, solo tiene un avance físico de 5,7% y cada kilómetro cuesta Bs 11,5 millones.

El legislador dijo haber efectuado un trabajo de fiscalización a las carreteras de su región, lo que le permite advertir visos de corrupción en algunos contratos con costos exorbitantes en la construcción de las carreteras del país. “La carretera más barata cuesta un millón y medio de dólares y las más cara, casi $us 15 millones”; sin embargo, varias vías se están destrozando y otras tienen demoras de al menos tres años, agregó.

Señaló también que la rehabilitación y reconstrucción de la carretera Epizama-Comarapa, tramo I: Epizama-Puente Valle Hermoso, tiene una demora de 850 días. A su vez, la rehabilitación y reconstrucción de la carretera Epizama-Comarapa, tramo II: Puente Valle Hermoso-La Siberia, registra una demora de 665 días.

“Vuelven a seguir adjudicando a empresas que no deberían adjudicarse sino (que deberían) ser vetadas (por incumplimientos de contratos); entonces, obviamente algo raro está pasando y por eso en protección a estas empresas (chinas) los ministros de turno no nos quisieron dar lugar a una inspección (colegiada). Esperemos que con el nuevo cambio del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el cambio del ministro de Obras Públicas (Óscar Coca) haya cambios y se ajusten (e investiguen estas sospechas) porque no pierden la plata los senadores de oposición sino el pueblo boliviano. Y alguien se está enriqueciendo con estos costos millonarios”, finalizó.

Se consultó a la ABC sobre el tema, señalaron que el presidente de la entidad, Vladimir Sánchez, se encuentra analizando la denuncia del senador Murillo y en las próximas horas emitirá un comunicado al respecto.