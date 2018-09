Murillo a Revilla: 'No hay que culipandear, Luchito'

El senador Arturo Murillo (UD) manifestó que el líder de Soberanía y Libertad y alcalde de La Paz, Luis Revilla, tuvo una conducta ambigua en su posición política, lo señaló como uno de los responsables de dañar el grupo de los expresidentes y líderes políticos por “culipandear” y hacer "empanadas" con el MAS.

“Por eso no hay que culipandear (acobardarse de algo que iba a hacer), Luchito. Por eso en la vida hay que ser claros, o eres opositor o eres oficialista, una de dos. Me da pena que (Sol.bo) no pueda participar en las elecciones, pero él (Luis Revilla) dañó el G-6”, sostuvo al referirse a la mesa democrática de los expresidentes y líderes políticos de oposición que hacen frente al gobierno de Evo Morales.

Su percepción se produce poco después que el Tribunal Supremo Electoral le negó la personería jurídica de ámbito nacional a la organización política de Revilla, lo que le impide participar de las elecciones primarias en enero y de los comicios generales de 2019.

Murillo dijo que es “una pena” que Sol.bo no haya logrado obtener su personería jurídica, pero cree que ese es el resultado, que a pesar de los “guiños” que tuvo Revilla con el partido gobernante, especialmente con el vicepresidente, Álvaro García Linera, de no decidirse políticamente.

“Eso es por hacer empanadas con Álvaro García Linera. Ahí está la factura, así te pagan y a sí te van a pagar si sigues culipandeando, ponte en el lado de la acera que la historia está demandando”, sostuvo el senador de Unidad Demócrata dirigiéndose al alcalde Luis Revilla.