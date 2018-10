Murillo a Amilcar: 'No hay que tomar por tonta a la gente'

Dura reacción dentro de la propia oposición. El senador Arturo Murillo expresó su molestia por la propuesta realizada por su compañero de partido, Amilcar Barral, de limitar el pago del segundo aguinaldo a personas que ganen menos de 7.000 bolivianos. Considera que esa idea es demagógica y pretende tomar por "tonta" a la población.

"No me parece correcto, hay que ser honestamente intelectuales y no tomar por tonta a la gente. Si él quiere renunciar a su aguinaldo, que lo haga, pero que no disponga del dinero de otros, eso es diferenciar", afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD).

Barral entregó a la presidencia de Diputados un proyecto de norma para que los trabajadores del sector público y privado, que ganan más de 7.000 bolivianos, no reciban el segundo aguinaldo, denominado 'ley de distribución de recursos del crecimiento económico del país'.

"A mi me molesta mucho la demagogia, aunque sea de mis compañeros. El señor Amilcar Barral si tiene algún deseo, tiene que agarrar, renunciar a su aguinaldo y entregarlo a alguien, como lo hice yo, que regalé mi aguinaldo y lo entregué a los niños con cáncer", agregó el asambleísta.

Manifestó que el también opositor "no puedo disponer de la plata de otros, no puedo decir que los que ganan menos de 7.000 reciban, claro, él gana 6.500 bolivianos", en referencia a su remuneración como legislador suplente.

El jefe de la bancada del MAS en la Cámara Baja, David Ramos, calificó de "incoherente" la propuesta, debido a que esa una diferenciación entre la población, aspecto que va en contra de las normas vigentes en el país.