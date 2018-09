Muñoz dice que Evo no aceptará la sentencia si no le favorece

El excanciller y actual presidente del PPD de Chile, Heraldo Muñoz, se refirió a la próxima sentencia que tendrá lugar en La Haya, donde se definirá si existe o no la obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar para Bolivia.

"Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece, aunque se declarará vencedor en cualquier otro escenario intermedio. Ya expresó, con su habitual candor, que si las cosas no salen bien en La Haya, tiene otras alternativas en vista", sostuvo en entrevista con El Mercurio.

Además, sostuvo que Morales ha elevado demasiado las expectativas ante su pueblo, y "cuando ello no ocurra en la sentencia, deberá dar explicaciones. Por eso, ahora habla de una nueva etapa, de un diálogo".

Por último, Muñoz reiteró la importancia de afrontar los intereses de Chile con unidad nacional, "sin diferencias entre gobierno y oposición, como política de Estado", sentenció.

Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en abril del 2013 para que el tribunal le obligue a negociar la restitución de la salida soberana al mar que perdió en una guerra con su vecino en 1879.