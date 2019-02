Munícipes dicen que se debe aprobar una ley

Alcaldes y concejales están de acuerdo con la lucha contra la corrupción en la administración pública, en lo que no coinciden es con la forma cómo el Ministerio de Justicia pretende encarar el problema, con la creación de una comisión interinstitucional de acción inmediata que tiene facultad para ingresar a cualquier institución pública con solo indicio de corrupción.

En criterio del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, son bienvenidos todos los esfuerzos que se hagan para eliminar las irregularidades en la administración pública, pero advierte que deben estar enmarcadas dentro de la legalidad.

“Habrá que ver si esta comisión interinstitucional tiene un sustento legal. Se habla de coordinación, pero cualquier acto que haga una institución pública se debe ajustar al cumplimiento de la ley y, que yo sepa, este no es el caso”, expresó el burgomaestre paceño.

Para el concejal y exalcalde de Santa Cruz de la Sierra Johnny Fernández, la comisión interinstitucional mencionada por el ministro Héctor Arce no tendrá ninguna competencia sobre los gobiernos autónomos mientras no exista una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso, no es suficiente un decreto o una resolución ministerial, insistió el también líder nacional de UCS.

Fernández mencionó que en los ministerios, gobernaciones y municipalidades existen unidades anticorrupción que son las que deben funcionar, a través de monitoreos y alertas ante cualquier indicio de irregularidad.

“La comisión interinstitucional que está creando el Gobierno debería operar en los ministerios y otras unidades del poder central porque no se puede ir por encima una ley de autonomías, que es avalada por la Constitución Política del Estado. También existe la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción. No se pueden tomar a las instituciones por sorpresa”, señaló Fernández.

Los opositores mencionan que esta comisión se convertirá en un aparato de persecución política en época de campaña electoral.

Otra visión

A juicio del presidente de la Asociación de Municipios Santa Cruz y alcalde de Cabezas, Rodolfo Vallejos (MAS), “está muy bien” la iniciativa asumida por el Ministerio de Justicia en la lucha contra la corrupción, siempre y cuando actúe ajustado a la norma.

“El ministerio está actuando en un tema bastante delicado en el país y es menester que asuma acciones junto a la Fiscalía y la Contraloría”, afirmó Vallejos.

El alcalde de Samaipata, Flavio López, también del MAS, afirmó que la medida es acertada porque en algunos municipios existen hechos de corrupción, muchos de ellos fueron detectados por el Gobierno. “Los ministerios tienen información de lo que ocurre en las instituciones públicas del país y es el momento de actuar”, expresó el burgomaestre.