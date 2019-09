Mujer que denunció a Urquizu está indignada por el rechazo de la denuncia

La mujer que denunció haber sido víctima del "manoseo" del gobernador Urquizu expresó su indignación por la decisión de la Fiscalía de desestimar su denuncia por abuso sexual y anunció que impugnará la determinación.

En una conferencia de prensa lamentó negativa de la Fiscalía de seguir investigando el hecho y asumir una decisión con las pruebas del vídeo y los testimonios de las personas que fueron convocadas a declarar.

Anunció que apelará la determinación, aunque no tiene garantías de que su denuncia prospere porque dijo que la Fiscalía "protege" a la autoridad departamental.

Con lágrimas, denunció que desde que se difundió el vídeo en junio de este año varios funcionarios del municipio y de la Gobernación fueron a su venta a amedrentarle, a ofrecerle un nuevo puesto en el mercado.

"Querían comprarme con un puesto de venta, me llamaban por teléfono celular pero no accedí porque la dignidad de una mujer no se compra ni vende", aseguró.

Señaló que fueron a declarar a la Fiscalía los funcionarios del gobernador y los testigos de cargo. "A los del gobernador si les creen, a mis testigos no les tomaron en cuenta", denunció.

La mujer brindó una conferencia de prensa junto a su abogado Elvis Ovando.

