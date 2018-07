Moscoso se autoinculpó y pagó multa de Bs 1.000

Hace casi nueve años, el 14 de agosto de 2009, el principal socio de la empresa Non Metallic Minerals, David Moscoso Ruiz, se acogía a un juicio abreviado donde fue condenado a dos años y obtuvo el perdón judicial, después del pago de una multa de Bs 1.000, incluso cuando la jueza y el fiscal conocían que ya había una demanda ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) interpuesta por el acusado.

“Es importante para el representante del Ministerio Público conocer que este ciudadano (se refiere a David Moscoso) desconocía el fin o la finalidad y el perjuicio que iba a tener esa acta y el perjuicio que se ocasionaría”, señala la sentencia que fue firmada en agosto de 2009.



El abogado de la parte querellante, que en ese entonces estaba a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, dijo en la audiencia que esa multa estaba fijada solo por los costos de trámites judiciales y no así por el daño al Estado, y que ese dinero no cubría ni siquiera los honorarios de los abogados patrocinantes.



Moscoso había sido llevado a juicio por dos delitos, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; en la audiencia de lectura de sentencia, la jueza preguntó si habría apelaciones o acciones posteriores y desde el fiscal hasta las entidades acusadoras renunciaron a cualquier impugnación.



Es en el único momento que habla Moscoso, luego que el fiscal Peralta pide que se pronuncie el acusado porque cuando cambian de abogado se escudan en la acción de su abogado y apelan, entonces la jueza Margot Pérez le preguntó si apelaría: “No, no voy a apelar, ratifico lo expresado por mis abogados, rechazo el derecho a plantear cualquier tipo de impugnación”, refirió Moscoso; después no figura ninguna declaración suya.



Los antecedentes



Según la sentencia, signada como la resolución 313/2009, el 13 de septiembre se realizó una reunión de los empresarios y en el que decidieron la creación de la sociedad Non Metallic Minerals SA, pero esa acta fue luego cambiada de fecha, al 11 de septiembre, y supuestamente participó Quiborax, empresa que recién figura en el acta del 13 de septiembre; la revisión de la documentación permitió establecer la alteración de las fechas.

Tanto la jueza como el fiscal coinciden en que por esa acta se inició una demanda ante tribunales internacionales y mencionan el daño que se realizó al Estado. Las autoridades calificaron como autor del delito de uso de instrumento falsificado y cómplice en el delito de falsedad ideológica e impusieron la pena.



El caso solo tiene a Moscoso como acusado y no figura ninguna otra persona en este juicio, menos a su otro socio, el chileno Allan Fosck Kaplun. En 2009 empezaron las negociaciones para el pago a Quiborax por tres millones de dólares.

El caso

Las partes

En la resolución de sentencia figuran el Ministerio Público como acusador y la acusación particular estaba a cargo de la Autoridad de Empresas.



Sentencia

El documento de la sentencia tiene fecha del 14 de agosto de 2009, cuando se negociaba el pago de tres millones de dólares a Quiborax.



Corta

La sentencia está elaborada en seis carillas y llevan las firmas de autoridades y partes.