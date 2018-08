El presidente Evo Morales quiere que los funcionarios públicos de Bolivia trabajen una hora más para mejorar aún más los resultados de crecimiento económico. Sabe que existen normas que fijan ocho horas como tope a sus labores y les pide que no pierdan el tiempo con distracciones.

"Trabajamos de la madrugada, yo no sé, quisiera que los obreros o los servidores públicos aumenten a las ocho horas una horita más, cómo serían los resultados para nuestra querida Bolivia, claro, hay normas, hay que respetar la Ley General del Trabajo", dijo el jefe de Estado desde Chuquisaca.

Conoce más I La cumbia 'Bolivia dijo no te vayas Evo', indigna a la oposición

Contó que sorprendió a algunos personeros resolviendo crucigramas o jugando ajedrez en lugar de realizar su trabajo. "Eso molesta, porque uno se está sacando la mugre", reflexionó, recordando que sus jornadas comienzan a las 05:00 y se extienden hasta las 23:00.

"Si yo hago mal, nunca más el pueblo boliviano va a confiar en un dirigente campesino, dirigente sindical, y para no perder esa confianza, día y noche trabajamos, desde las cinco de la mañana, hasta las once, no hay sábados ni domingos, eso saben los campesinos", destacó Morales.

Lea también I Oposición ve que liderazgo nacional puede ser cruceño

Reiteró que ser presidente "había sido, pensar y pensar en Bolivia, a veces hay que dormir con Bolivia, soñar con Bolivia y despertar con Bolivia" e instó a que exista "mucha conciencia, mucha responsabilidad, para evaluar el presente, repasar el pasado y proyectar el futuro".

"Nos dicen que somos dictadura, cuando somos el único partido en la historia que tantas veces ganamos con más del 50, 60 por ciento, eso no ha habido en la historia (...) Ahora escuchamos a unos herederos de la dictadura que dicen que hay que combatir a Evo en las calles, que hay que convulsionar como Venezuela", alertó.