Morales pide ayuda a China para enfrentar la ‘guerra digital’

El presidente boliviano, Evo Morales, pidió ayuda al presidente de China, Xi Jinping, para enfrentar la ‘guerra digital’ en las redes sociales, “solicitud que habría sido aceptada”, según la noticia difundida por la Agencia de Noticias Fides (ANF).

“Hablé con el presidente de China (le dije) ustedes que tienen tecnología, nos pueden orientar en el tema de guerra digital, el presidente me dice: ‘Evo no sé qué (es) eso ¿Qué será? pero sirve, no hay problema vamos a transferir para combatir en la guerra digital’”, declaró Morales.

El presidente Morales acusa con frecuencia a medios de información independientes y a las redes sociales como responsables de la difusión de acusaciones falsas, y a finales de agosto anunció una ley orientada a sancionar la mentira, una propuesta que fue rechazada por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

Legisladores de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), pidieron a Morales que la ley proyectada sea aplicada a las personas que publican opiniones y noticias en las redes sociales. El proyecto aún no fue presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Morales busca su cuarta reelección apoyado en una resolución del Tribunal Constitucional, pese a que el 21 de febrero de 2016 el 51,3% de votantes rechazó la modificación de la Carta Magna que permite solamente una reelección continua.

El Gobierno preparó a sus seguidores en el uso de las redes sociales y denominó ‘guerreros digitales’ a los simpatizantes que hacen frente a ciudadanos a través de mensajes que promueven la imagen del presidente Morales.

“Estamos mejorando y hay que seguir mejorando, guerra digital, una guerra mediática es una obligación”, declaró Morales, según ANF.

Por otra parte, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició el viernes en la norteña provincia argentina de Salta su 74.ª Asamblea General, en la que debatió sobre la libertad de prensa en la era digital e hizo foco en el futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social.

El encuentro, que reunió a representantes de los principales medios periodísticos de América, comenzó con la presentación de un borrador sobre principios de la libertad de prensa en la era digital, de cara a emitir una declaración definitiva.

El texto preliminar, presentado por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, el expresidente de la entidad Danilo Arbilla y el director ejecutivo, Ricardo Trotti, hace pie en la declaración de Chapultepec en de 1994, que establece 10 principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa.

“La libertad de expresión es la libertad de todos, la que no se delega, la que es custodia del resto de las libertades”, afirmó Arbilla.

El borrador sostiene que el desarrollo de internet y “profundizan un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades de pensamiento, expresión y de prensa”.