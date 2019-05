Morales llama 'narco' a Medina y dice que tratan de acusarlo de todo

El presidente Evo Morales calificó este martes como "delincuente" y "narcotraficante" al excoronel Gonzalo Medina, investigado por nexos con el extraditable Pedro Montenegro, y afirmó que tratan de acusar de todo a su Gobierno.

"No tengo nada que hacer contra Medina, que se defienda en la justicia sobre los problemas que tiene como delincuente y narcotraficante", dijo el primer mandatario en entrevista con radio Panamericana.

Ayer negó que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz fuera su abogado, como afirmó el exoficial en su declaración ante el Ministerio Público.

"Hasta ahora de presidente, pero ¿por qué llegue a la Presidencia?, gracias a la verdad y a la honestidad, no tengo porque mentir y tergiversar. A veces, tal vez en algo me equivoco y tergiversan los medios de comunicación, pero no tengo nada que mentir o calumniar a alguien", acotó Morales.

Señaló que hay “delincuentes y narcotraficantes” que pretenden involucrar al Gobierno en acusaciones relacionadas a los escándalos en la Policía Boliviana, donde algunos uniformados incurrieron en actos ilícitos.

"Decir fui su abogado de Evo, no entiendo qué quiere. Quizás él quiere politizar su situación, no entiendo, pero es su problema, pero no conozco", concluyó la máxima autoridad nacional.

Conoce más sobre el tema: