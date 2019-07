Morales dice que en algunas regiones recibe ataques de la prensa

El presidente Evo Morales ratificó este lunes que en Bolivia hay libertad de expresión y recordó los ataques que recibía por parte de algunos medios de comunicación, y sin mencionar la zona, dijo que ahora recibe “pocos ataques” en algunas regiones del país.

Agregó que durante sus primeros años como mandatario decidió mirar canales internacionales ante los constantes ataques en su contra y contra el proceso de cambio que lideraba.

“Hay total libertad de expresión, nadie puede decir que no hay libertad de expresión, al inicio de mi gestión, yo diría de la mayoría de ustedes (medios) soporté tanta agresión, tanta humillación, ahora ya no es tanto como antes, poco en algunas regiones, no por eso, por tanta humillación me han derrotado, seguimos vigentes con nuestro proceso”, declaró Morales.

El mandatario boliviano explicó que no está resentido con los medios de comunicación del país, pese a los ataques que recibió y los pocos que continúa recibiendo, y apuntó que su Gobierno quisiera que la comunicación sea un instrumento para la educación.

“La comunicación debe ser educación, para que todos puedan defender sus derechos. La comunicación es tan importante para la vida, el trabajo de todos debe ser buscar cierta igualdad, no soy experto, pero la comunicación es parte de un proceso de la liberación de los pueblos”, agregó.

Las declaraciones de Morales fueron dadas durante el acto de promulgación de la Ley de Eliminación de Propaganda Gratuita en Medios de Comunicación, en un acto en la Casa Grande del Pueblo, junto a los representantes del gremio.