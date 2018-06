Como hoy, 2005, en el gobierno de Carlos Mesa, YPFB, no tenía recursos para proyectos. Según la Ley del gas, Yacimientos podía participar en toda la cadena productiva, sin embargo, no contaba con $us 20 MM, para distribución mayorista. Los neoliberales descuartizaron YPFB. pic.twitter.com/YAVUGT0T5R