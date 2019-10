Morales aventaja por 9,3% a Mesa en la recta final de las elecciones

A 10 días de las elecciones, Evo Morales aventaja a Carlos Mesa con un 9,3%. El hombre que gobierna Bolivia desde hace más de 13 años tiene hoy, según la encuesta de Ciesmori, un 36,2% de intención de voto, frente a un 26,9% de Carlos Mesa. Con ello, aunque en un ejercicio de votos válidos Morales sería reelecto en primera vuelta, el margen es tan estrecho que la elección se encuentra abierta a la posibilidad de una segunda vuelta.

Con un escenario de primer y segundo lugar que no ha variado demasiado en las tres mediciones de Ciesmori, la principal noticia de este muestreo se encuentra en el tercer y cuarto lugar. Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, que llegó a concentrar el 11% de intención de voto, ahora está en 7,8% pero lo que pierde Ortiz no migra hacia Mesa, como pretende, sino que lo ha aglomerado Chi Hyun Chung, postulante de última hora, resistido incluso en el Partido Demócrata Cristiano, que parece haberse comido parte del voto de Ortiz y ha borrado prácticamente del mapa electoral a Víctor Hugo Cárdenas (UCS, 0,7%), que también disputaba el voto cristiano y de corte más conservador.

Las elecciones del 20 de octubre serán una masacre partidaria. Si estos resultados se replican en las listas, cinco de las nueve fuerzas en competencia perderán su sigla, entre ellas banderas tan longevas como la del MNR o de nueva creación como el Movimiento del Tercer Sistema de Félix Patzi.

En cuanto a la repartición departamental, el MAS se lleva La Paz, Oruro, Cochabamba, Beni y Pando. En Potosí va primero, pero aún hay disputa con Comunidad Ciudadana. La alianza encabezada por Carlos Mesa gana en Chuquisaca y Tarija y lidera hasta el momento Santa Cruz, con un margen de dos puntos sobre el oficialismo. Ortiz está tercero en su patio, con un 20,7% de intención de voto, un tanto alejado de la disputa entre Morales y Mesa. Chi también sorprende en lo regional. Es tercero en La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija y Pando. Ortiz se sostiene en el tercer puesto gracias a su intención de voto en Santa Cruz.

En estos 10 días, la clave puede estar en el 9,4% de indecisos que aún existe. Hay un 1,9% de personas que ya decidieron su voto y no lo quiere revelar y un 8% que se decantará por el blanco o nulo. Así, los últimos 10 días de campaña tendrán todo el vértigo que le faltó a toda la contienda general de 2020.