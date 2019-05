Montenegro sobre Medina: "Es un conocido, nada más"

Pedro Montenegro (38) declaró en calidad de testigo en la investigación que se le inició al excoronel Gonzalo Medina. En su declaración oficial dijo que conoció al exjefe policial en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que solo tuvo contacto con él cuando patrocinó casos en su calidad de abogado.

También reconoció que tuvo contacto con "varios oficiales" de la Policía, pero recalcó de que la relación que tuvo fue solo por motivos de trabajo, pues él (Gonzalo Medina) es un conocido nada más".

"Trabajo como abogado en el ejercicio libre, también soy intermediario y hago construcciones. Gano un aproximado de 30.000 bolivianos por todos mis negocios, también por la compra-venta de vehículos", dice parte de la declaración a la que tuvo acceso la red Unitel.

Mencionó que no hay inmuebles registrados a su nombre ni de sus familiares y que la casa en la que vivía en la zona de Las Palmas no es suya; también indicó que no tiene cuentas abiertas en el extranjero.

Sobre su destino, una vez hecho público su caso, dijo que se fue hasta Puerto Suárez en donde permaneció este tiempo hasta antes de entregarse el pasado sábado a la Policía.

Sobre los otros implicados en el caso que es investigado por el Ministerio Público, Montenegro reconoció tener amistad con Mauricio Higa (empresario), mientras que a Kurt Brun, exjefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con asiento en Chapare, aclaró que lo conoció en una comparsa.

Extraditable

Montenegro fue solicitado por la justicia brasileña luego de que se lo relacionara con una banda de traficantes que en 2013 fue desbaratada en San Pablo en la operación ‘Monte pollino’, que se ejecutó tras descubrirse en un país de Europa un cargamento de 1,3 toneladas de cocaína, que fue valuada en más de $us 60 millones.

Algunas de sus frases sobre su relación con los implicados:

Kurt Brun: lo conozco, pero nunca trabajé con él.

Fernando Moreira: lo conozco, pero nunca trabajé con él.

Mauricio Higa: somos solo amigos

Margarita Céspedes. Nunca trabajé con ella

Jenifer Rodríguez: es mi esposa

Emily Román. Es esposa de Diego Hurtado

La declaración completa

Esta es la declaración de Montenegro

