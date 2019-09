Montaño pide un cuarto intermedio en paro para dialogar con los médicos

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, reiteró la mañana de este miércoles su pedido al Colegio Médico de Bolivia a que depongan su paro que cumple 17 días y que así se pueda instalar un diálogo para considerar sus demandas.

"Exhortar al Colegio Médico a que hagan un cuarto intermedio en la medida y que se instale de manera inmediata el diálogo", dijo la autoridad en entrevista con radio Panamericana, reiterando que ya son ocho las notas enviadas para buscar una solución al conflicto.

Anoche existió una reunión entre las autoridades de esa cartera de Estado y los directores de hospitales de Tercer Nivel del sub sector público de los nueve departamentos, encuentro que resolvió exhortar al Colegio Médico a declarar cuarto intermedio en el paro indefinido para solucionar demandas del sector.

Montaño reiteró además que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que un paro indefinido es inconstitucional; por lo tanto, la huelga general e indefinida de los médicos es inconstitucional.

"Los servicios de emergencia no garantizan a la población la atención integral, un servicio de emergencia no garantiza una consulta externa, no garantiza las cirugías, no garantiza una serie de servicios", acotó la ministra.

Entre las principales demandas de los médicos están la inclusión en la Ley General del Trabajo, la dotación de ítems a través del concurso de méritos, la dotación de medicamentos, insumos y reactivos para la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS).

