Mons. Ricardo Centellas: “No hay ningún tipo de roce”

El nuevo cardenal Toribio Ticona recibirá las insignias cardenalicias el próximo 29, pero en el último tiempo se ha especulado que hay fricciones con la jerarquía eclesiástica, por lo que el presidente de la Conferencia Episcopal salió a hablar del tema.

Por su parte Ticona, en una entrevista con ANF, dice que su sorpresivo nombramiento es un cargo “honorífico” que no influirá en su vida sencilla que ha llevado hasta ahora. “Yo amo a la gente pobre, quiero mucho a mi tierra. Cuando asuma el cargo (en Roma), me voy a ir a mi tierra natal y voy a vivir pobremente. En mi tierra está mi ambiente, mi gente. Quiero terminar mi vida sirviendo a la gente, evangelizando a los más pobres. Ser cardenal es un cargo honorífico y nada más", afirma el religioso.

Planea construir un albergue para niños huérfanos y de escasos recursos en su natal Potosí. “Quiero construir un hogar para niños pobres en Potosí, en mi terreno", dice, mientras revela que para concretar ese proyecto usará sus ahorros y buscará apoyo económico, pero no especificó dónde se ubica el predio.

¿Hay algún tipo de roce con el cardenal Toribio Ticona, por su amistad con el presidente Evo Morales?

No, nada. Nosotros hemos lanzado el comunicado que es muy claro, dice básicamente que él es el cardenal y la Conferencia Episcopal de Bolivia está alegre de tener un cardenal, pero comunicamos también que es emérito, por lo tanto, no está activo, y la Conferencia tiene su voz oficial a través de su organización. No hay ningún tipo de roce.



¿Era el mismo caso del extinto cardenal Julio Terrazas?

No, porque le llegó el cardenalato cuando (Clemente Maurer como Julio Terrazas) ejercían la presidencia de la Conferencia.

En ese caso la voz de la Iglesia se daba a comunicar a través de la presidencia, que en ese entonces era el cardenal, ahora no. Ahora es el presidente (de la Conferencia Episcopal) el consejo episcopal permanente, la estructura que tiene la Conferencia. Los comunicados oficiales son la voz oficial de la Iglesia, antes ha sido así y ahora sigue siendo así.



¿Si se eligiera al nuevo cardenal presidente de la Conferencia Episcopal, recién estaría en las mismas condiciones?

Ya no puede ser elegido, es emérito, por eso aclaramos esa situación. Solo tiene derecho a voz, no tiene a voto.

A los 75 años un obispo debe renunciar, y él ya tiene 81. / J. J. Toro