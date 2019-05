Molestia y pesimismo en la oposición ante aval de Almagro a repostulación

Existieron protestas. Molestia y pesimismo existe en filas de la oposición ante las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que hoy avaló la candidatura de Evo Morales en busca de una nueva reelección.

Llegaron uno tras otro hasta un hotel de la zona Sur para reunirse con el representante del organismo internacional. Los encuentros fueron cortos y distantes, mientras que en afueras ciudadanos reivindicaban a gritos los resultados del 21F.

"No soy muy optimista en relación a respuesta. No hay el mismo vigor ni la misma actitud en el secretario general. Es una contradicción que no habla bien de un punto de vista que en su momento fue expresado con mucha claridad", dijo el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Ortiz.

Declaraciones de los opositores:

Esta mañana, desde la Casa Grande del Pueblo, Almagro afirmó que decir que Morales no está habilitado para ser candidato en las elecciones generales sería una "absoluta discriminación".

Óscar Ortiz, senador y postulante de 'Bolivia dice No', abandonó el encuentro con el representante del organismo internacional, a tiempo de calificar sus afirmaciones como un "golpe a la democracia". "No entendemos por qué esas declaraciones, gratuitas, oficiosas e innecesarias", deploró.

A su turno, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo: "Nos queda claro que no va a ser ningún organismo ni ningún extranjero quién va a resolver el problema que tiene la democracia boliviana, somos los bolivianos los que debemos dar un mensaje el 20 de octubre".

Los tres líderes de oposición coincidieron en señalar que no se puede dejar de lado el 21F, pese a la postura de Almagro. Instaron a que la movilización de la población continúe y se traduzca en los resultados de los comicios.

Mientras que Almagro abandonó el lugar en medio de un fuerte dispositivo de seguridad policial y militar, para cumplir con el resto de la agenda que tiene programada junto al presidente Morales en el Trópico de Cochabamba.

