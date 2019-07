Ministro de Justicia sobre exabrupto de Percy: "No es tolerable"

"Las autoridades públicas deberían ser ejemplo de comportamiento y dignidad", dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce, al referirse a lo expuesto por el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, quien cambió el estribillo de ¡Oh, linda La Paz!, agregando "oh, colla incapaz".

Las palabras del burgomaestre se escucharon durante un acto por la efemérida paceña realizado con residentes en la capital cruceña el pasado martes.

No es tolerable que una autoridad pública realice este tipo de exabruptos. Los bolivianos merecemos respeto y consideración (...) justamente por eso se los denomina Dignatarios de Estado", escribió Arce en su cuenta de twitter.

Fernández ofreció disculpas a través de un video, las mismas que no fueron recibidas con agrado por autoridades paceñas, como la concejala Isabel Colque, que dijo que "esta autoridad no puede faltar el respecto cada vez, en primer lugar, a las mujeres, no tiene educación y ahora que esté criticando así a los paceños es una falta de respeto como autoridad”.

Estas fueron las disculpas expresadas por el alcalde Fernández

Este es el video en el que Percy cambia una parte de la estrofa de ¡Oh, linda La Paz!