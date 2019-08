Ministro asegura que el precio del gas a Brasil no se modifica y garantiza ingresos por el IDH

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explicó este miércoles que el precio del gas que vende Bolivia a Brasil no sufrirá ninguna alteración, como se estaba especulando y aseguró que las regalías y los impuestos directos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben los departamentos se mantendrán estables.

Sánchez dijo que Brasil encara una nueva política del gas, en este sentido afirmó que solo bajará el precio que paga Petrobras para transportar el gas que retira desde la planta de Río Grande (Santa Cruz) hasta el territorio brasileño, en definitiva, este costo sufrirá una reducción del 40%, y no el valor del energético boliviano.

En Brasil, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) anunció que la reducción de las tarifas del transporte de gas será de aproximadamente un 40% en el lado brasileño. Si la estimación de la ANP se hace efectiva, según YPFB, la tarifa de transporte para el gas boliviano descenderá de $us 3,29 por millón de BTU a, aproximadamente $us 1,13 por millón de BTU.

“El precio del gas se calcula por el precio internacional del petróleo, y una canasta de plus, eso sigue en contrato, eso no cambia para nada. Hoy el precio del gas está entre los $us 5,5 y $us 6,2 el millar de BTU. Es importante aclarar que el gas es pagado en Río Grande, es decir nosotros entregamos el gas a Brasil en Río Grande y Petrobras paga el transporte por el gasoducto TBG en el lado boliviano y por el gasoducto por el lado brasileño, la ANP sacó una normativa que va a reducir el precio del transporte aproximadamente en un 40% en el lado brasileño”, explicó Sánchez.

“Los bolivianos vamos a seguir recibiendo el mismo precio del gas, lo que sí cambia es la tarifa del transporte en el lado brasileño, quien asume el costo del transporte en el lado brasileño y en el lado boliviano es Petrobras. Entonces, el precio final del gas boliviano al usuario en Brasil va a ser menor, eso hace que el gas boliviano sea más competitivo”, agregó.

Sánchez aclara que el contrato con Brasil no acaba en 2019

Por otro lado, Sánchez afirmó que el contrato de venta de gas a Brasil no finalizará en 2019. “El 2019 no se vence el contrato con Brasil, se vence el contrato de la capacidad de transporte por 18 MMmcd. (Con Brasil) tenemos un contrato de reservas y tenemos para entregar a Brasil todavía aproximadamente 1 TCF y, a ritmo que Brasil está nominando, este contrato vencería el año 2024”.

Sánchez aseveró que el contrato con Brasil establece un tope de 30,8 MMmcd y un mínimo de 24 MMmcd. “Nominaciones inferiores a este rango, el contrato de venta establece penalidades con la aplicación del Take Or Pay, que significa energía no retirada pero pagada; en ese marco el contrato está vigente”.

