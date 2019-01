Ministro Canelas dice que tema de la encuesta es 'pasado y de poco interés'

Manuel Canelas, nuevo ministro de Comunicación, consideró que el tema de la difusión de la encuesta a favor de Evo Morales, que valió una denuncia contra el MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es algo del "pasado" y de "poco interés" para la población.

Tras recibir su despacho de manos de Gisela López y en su primera conferencia de prensa, la nueva autoridad resaltó la explicación ofrecida por la Sala Plena del ente electoral, que argumentó el rechazo a la acusación por no tener vinculación con las elecciones primarias.

"Lo que la presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia Choque, dice es que se rechazó por unanimidad la denuncia de un diputado opositor. Ella dijo que la demanda está mal planteada porque no corresponde, en el marco de unas elecciones primarias, buscar la sanción por una encuesta que habla de las elecciones generales", afirmó Canelas.

Primera conferencia de prensa del ministro:

Agregó que entiende que "haya diputados que tienen candidatos que están por el cinco por ciento que buscan de cualquier manera mantener alguna vigencia en los medios de comunicación con temas de poco interés para la ciudadanía".

“La denuncia realizada no versa sobre las candidaturas para las elecciones primarias que se encuentran en actual curso (...) El Tribunal Electoral no tiene competencia para pronunciarse ante denuncias de estudios de opinión que no estén vinculados con el proceso de elecciones primarias, y que por tanto, no corresponde realizar la fiscalización”, comunicó el lunes en la noche el TSE.

En entrevista con EL DEBER, la ahora exministra sostuvo que "la información que se difunde desde el Ministerio de Comunicación tiene el fin de informar a la población sobre aspectos de coyuntura o información de Gobierno. Es decir que el fin que se persiguió (con la encuesta) ha sido meramente informativo".