Ministra Prado declara a favor de Kushner, acusado por feminicidio

La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, fue convocada en calidad de testigo ante el Tribunal Séptimo de Sentencia para declarar en un juicio que involucra a su exnovio, William Kushner, quien es acusadodel feminicidio de Andrea Aramayo.

Prado llegó al juzgado de La Paz cerca de las 10:30 y subió al Tribunal con su equipo de seguridad. Ingresó al ambiente judicial y declaró a favor del acusado.

"Yo he venido a presentar mi testimonio de que él no es una persona violenta, él nunca me ha maltratado y por eso hasta el día de hoy él es una persona amiga (...) Yo creo vehementemente en la inocencia del acusado", señaló Prado.

La ministra fue ofrecida como testigo por Kushner, quien fue su novio hace 15 años y con quien actualmente mantiene una relación de amistad.

Acusan de mentir

Helen Álvarez, madre de Andrea Aramayo, dijo que había hablado varias veces con Prado, y que mintió en el juicio porque ella antes decía que era víctima de violencia por parte de Kushner y ahora lo niega.

"Ella vino solamente a favorecer a un feminicida y además con mentiras; ella me contó del tipo de relación que tenía con William Kushner, una relación violenta, una relación en la que él era violento, la humillaba, la insultaba y que ha terminado su relación sin darle opción a nada", relató Álvarez.

El caso

La madrugada del 25 de agosto de 2015, William Kushner, abordo de su vehículo, presuntamente arrolló a Andrea Aramayo en inmediaciones del local Mongos, de La Paz. La joven perdió la vida inmediatamente.

Kushner fue acusado por la familia de la víctima por el delito de feminicidio. Aunque la Fiscalía lo acusó por homicidio en accidente de tránsito. El caso está en juicio con declaración de testigos de las partes.