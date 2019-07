Ministra Montaño dice que los médicos “utilizan la muerte de un colega” para justificar su protesta

"Humanamente es inaceptable utilizar un momento tan sensible y duro, intentando generar miedo a los trabajadores de salud", afirmó hoy la titular delárea, Gabriela Montaño, ante el anuncio de un paro de los médicos ante la muerte de uno de sus compañeros, infectado por arenavirus en La Paz.

Desde el Colegio Médico se informó que el viernes cumplirán una protesta de 24 horas, exigiendo mayor seguridad y mejores implementos para ejercer sus funciones, ratificando su pedido de declaratoria de alerta frente al mal que se originó en Caranavi.

"Justificar acciones de protesta, no lo entiendo, no puedo aceptar que se utilice la muerte de un colega médico para justificar otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con el manejo institucional, epidemiológico y clínico de estos casos, es inhumano", acotó la titular de Salud.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico Paceño, anticipó además que pedirán el cierre de aquellos hospitales públicos que no cuenten con las condiciones de seguridad para médicos y pacientes, recordando que existe un pliego de 11 puntos que data de 2018.

Esta mañana se confirmó el deceso de Gustavo Vidales, médico que estaba internado en el hospital Obrero de La Paz, quien practicó exámenes y presuntamente tuvo contacto con la sangre de la médica interna Ximena Cuellar, que fue la segunda víctima fatal del arenavirus.

Conoce más sobre el tema: