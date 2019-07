Ministra Montaño descarta nuevos casos de Arenavirus en Bolivia

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, afirmó este domingo que a la fecha no se han registrado más casos de Arenavirus y que los médicos infectados aún permanecen aislados en terapia intensiva.

"La población en general no debe alertarse. No se han detectado nuevos casos que estén vinculados al Arenavirus. Los médicos continúan en terapia intensiva. Hemos dado de alta a dos casos sospechosos, una familiar y una médica que estaba en contacto con la interna que falleció", señaló Montaño.

Por otra parte, pidió no estigmatizar los productos agrícolas que generan los municipios de los Yungas de La Paz debido al brote de Arenavirus, que se registró en aquella región paceña. Calificó de irresponsable la información que circula en las redes sociales.

"No me parece información responsable la que ha circulado en redes sociales sobre los productos de Los Yungas. No es correcto que se estigmatice la producción de Los Yungas", manifestó la autoridad gubernamental en entrevista con el canal estatal.

Tras la muerte de una practicante de medicina en el hospital del municipio de Caranavi y un agricultor de aquella misma localidad, además de la internación en terapia intensiva de dos médicos a causa del Arenavirus, comenzó a circular en las redes sociales dudosa información sobre los motivos y consecuencias de este mal.

Entre los mensajes, que se registraron en estas plataformas, apuntaban a recomendar no consumir las frutas y coca de los Yungas porque estarían infectados por Arenavirus, mal que provoca fiebre hemorrágica y que es transmitido por el roedor calomys callosus.

Según la explicación de Montaño, se trata de una "información exagerada" porque "en ningún caso el virus se va mantener durante tanto tiempo en los alimentos con capacidad de contaminación".

En esa línea, la ministra de Salud cuestionó la desinformación que se genera a través de las redes sociales sobre el Arenavirus y las erradas recomendaciones, que se formulan por estos datos como la inasistencia a hospitales de La Paz para evitar un posible contagio.

"Ha sido terrible y ha tenido consecuencias muy duras y hasta inhumanas lo que se ha hecho en redes sociales. Se publicó una noticia del fallecimiento de uno de los médicos que están en terapia intensiva. Imaginen lo que eso provoca en una familia. Realmente esa es una actitud irresponsable", dijo.

Investigan existencia de roedores portadores del virus

Montaño informó que actualmente dos equipos de especialistas se encuentran en Caranavi y localidades aledañas con el fin de desarrollar un trabajo mastozoológico para analizar si aún hay rastros del roedor calomys callosus en la zona.

"Primero, buscamos identificar si esos roedores se encuentran en Caranavi o en otras zonas cercanas y en segunda instancia comprobar si estos roedores están infectados con este virus", explicó.

Según la autoridad, las pruebas que se hicieron hasta el momento en el lugar, tras el rastreo y captura del roedor, han dado resultados que "no son preocupantes, pero que se seguirán haciendo más pruebas".

Asimismo, recomendó a los pobladores de aquellas comunidades proteger sus alimentos para que no tengan contacto con los roedores en cuestión y de ese modo se vean en riesgo de un posible contagio. También aconsejó ingresar al monte de esas zonas con guantes y barbijos para no correr riesgos.