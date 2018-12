Militante del MAS presenta de nuevo impugnación contra Evo

El ciudadano Marcel Rivas presentó nuevamente ayer la impugnación al binomio “trucho” e ilegal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García, habilitados el 4 de diciembre por los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“El TSE no tendrá razón de existir mientras esté administrado por estos vocales que demostraron sometimiento a la voluntad de una rosca política (del MAS) que está ejerciendo el poder en Bolivia. Por eso mismo, nosotros al introducir esta demanda (la víspera), estamos seguros que el TSE a lo mejor no le va a dar ningún valor jurídico, pero ellos van a tener que pagar las consecuencias cuando este régimen caiga más no tengan la protección y la impunidad de violar (la Constitución) y las leyes”, afirmó Rivas, en conferencia de prensa.

Consultado sobre la posible expulsión del MAS, Rivas explicó que como militante, certificado por el OEP, no dio razón alguna y menos existen elementos que haya contravenido al estatuto interno del partido oficialista; además la impugnación con los mismos argumentos fue interpuesta en los tiempos establecidos por el Tribunal Electoral, el 5 y 9 de diciembre cumpliendo estrictamente los requisitos con el fin de impedir que el TSE busque argucias jurídicas para desechar la impugnación ilegal de Evo-Álvaro.

El recurso pretende que el ente electoral revierta su decisión e inhabilite al binomio oficialista para que se hagan respetar los resultados del 21F de 2016, en el que la mayoría de la población le dijo 'No' a Evo.