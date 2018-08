Michael Sayman, el joven boliviano que trabaja en Google, revela en el día de su cumpleaños que es gay

Michael Sayman, el exitoso ingeniero de origen boliviano que fue contratado por Facebook con tan solo 17 años, sorprendió al mundo en el día de su cumpleaños con la noticia de que es gay. Sayman actualmente trabaja en el gigante de internet Google y visitó por primera vez Bolivia, la tierra de su padre, en junio de 2015 para dictar varios talleres sobre tecnología y redes sociales, uno de ellos fue en el salón Pedro y Rosa de esta casa periodística.

A primera vista muchos no creyeron la revelación del joven, pese a que lo hizo en su cuenta oficial de Facebook, donde recibió más respaldo que rechazo. El talentoso joven de padre paceño expresó que se dio cuenta de su preferencia sexual a los 18 años y este viernes, cuando cumplió 22 años, le dijo al mundo que es gay.

Desde su domicilio en Miami (EEUU), donde reside actualmente por su trabajo como product manager en Google, atendió a EL DEBER -vía telefónica-. Consultado sobre cómo se armó de valor para dar a conocer al mundo su preferencia sexual, Sayman respondió: “Como que tuve miedo al comienzo, no saber cómo iba a reaccionar mi familia en Bolivia y Perú. Hasta ahora no sé cómo va a suceder, un poco de miedo tengo sobre qué pasará con esto, pero parte de mi decisión en decirlo y contar esta parte de mi vida.”

Sayman también fue noticia mundial cuando con tan solo 17 años fue contratado por Facebook tras el éxito que cosechó con su aplicación 4Snaps, luego su contratación por Google en 2017 también apareció en los titulares de la prensa mundial. Cuenta que recibió mensajes de que había inspirado a otros jóvenes cuando empezó a crear aplicaciones con tan solo 13 años y ahora desea seguir inspirando con su decisión personal a que las personas den ese paso: la honestidad, aunque sea difícil. “Me di cuenta que escondiendo esta parte de mi vida estoy como dañando el progreso que yo quiero ver en el mundo…”, justificó.

Pese a que siente un alivio tras revelar que es gay, aún tiene nervios por los comentarios en las redes sociales y el impacto que generará en su entorno social y laboral. Sayman también contó que no sintió ninguna presión para dar a conocer su preferencia sexual. “Tenía familiares que me dijeron que lo oculte: ‘mejor quédate callado, no cuentes, porque te generará problemas en tu carrera y tu vida’. Entonces, estaba en la duda… Creo que poco a poco me di cuenta que eso no ayuda e hice algo al respecto”, confesó.

Contó que al inicio no sabía bien cómo contarle a sus padres y les mandó un mensaje por Messenger. “Yo no quería que sea algo grande, sino cualquier cosa, que no importe mucho. Entonces, les mandé por Messenger: ’Salí con un chico y me gustó’”, dijo. Luego, sus padres le dijeron que en ese momento se quedaron paralizados sin saber qué decir”, pero después le respondieron que bien y que lo iban conversar. La conversación con sus padres fue cuando tenía 20 años.

Consultado si salió antes con una chica, Sayman responde entre risas “lo intenté” y confesó que no sintió "casi nada" cuando tuvo su primer beso. Actualmente, tiene una nueva pareja y habló con él para hacer su revelación, lo que le dio más confianza.

Por ahora, Sayman está aliviado porque ya no tiene nada que esconder, y consultado sobre cuándo piensa retornar a Bolivia, contesta que posiblemente en Navidad para estar junto a su familia.