Mesa sobre Medina: 'Que no se hagan más preguntas sobre el tema'

"Que no se hagan más preguntas sobre el tema", pidió hoy el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sobre el depósito de 30.000 dólares que el excoronel Gonzalo Medina, investigado por nexos con el narcotráfico, le realizó en 2009.

"13 años de este Gobierno en el que el señor Medina era considerado un héroe, fue condecorado por el Concejo Municipal de Santa Cruz, fue una estrella de la Policía de nuestro país, y el Gobierno no se enteró (de sus nexos) y me preguntan a mí, que no conozco ni he conocido al señor Medina", afirmó en conferencia de prensa en Cochabamba.

Calificó de "increíble" que quienes plantean los cuestionamientos sean integrantes del Gobierno y atribuye la denuncia a un intento de desviar la atención frente al escándalo de narcotráfico que involucra a integrantes de la Policía Boliviana.

"Qué le hace suponer a la señora que hace esta acusación que se trata del pago de la totalidad de ese departamento, ese es un primer punto, pero no tengo por qué dar explicaciones sobre montos. La señora hace una serie de inferencias absolutamente gratuitas, yo no hice la transacción, la hicieron mi papá y mi mamá, a través de un abogado", afirmó el expresidente.

Además lanzó algunas preguntas: "¿Sabía el Gobierno que el señor Medina estaba vinculado al narcotráfico durante 13 años? ¿Y me plantean la pregunta a mi sobre el señor Medina? No se plantean la pregunta de cómo el Gobierno sustentara, apoyara y convirtiera casi en un héroe al señor Medina, es que es una vergüenza a lo que estamos llegando, estamos llegando a que se vean obligados a preguntarme a mí, cuando a quien hay que preguntar es al Gobierno", acotó.

Reiteró que el martes recién se enteró que quien realizó la entrega de un dinero fue el exdirector de la Felcc en Santa Cruz, que es investigado con Pedro Montenegro, narcotraficante buscado por Brasil. "La firma no lleva ningún nombre ni carnet, por qué yo tenía que adivinar que ese depósito era el señor Medina", enfatizó.

Video de la conferencia de prensa de Mesa:

