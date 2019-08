Mesa se presenta ante la Fiscalía y dice que no replicará especulaciones

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se presentó la tarde de este lunes a la Fiscalía para declarar como testigo dentro del proceso por las privatizaciones y aseguró que no responderá respecto a "especulaciones" que surgen de "personas descalificadas", en referencia a la denuncia de Mauricio Balcázar, yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que sostiene que el expresidente recibió 800.000 dólares para ser candidato de MNR en 2002.

La pasada semana fue citado por el Ministerio Público para comparecer, pero luego se anuló esa citación para evitar que se politice el proceso. Sin embargo, el opositor no fue notificado de forma formal, razón por la que acudió a recibir información por parte del investigador asignado al caso.

"Quiero decirles que desde que este Gobierno está en el poder, esta es la séptima vez, es el séptimo caso que se me abre, es la séptima vez en la que tengo que venir a declarar (...) Esta convocatoria es ridícula, cuando se dan cuenta de la grosería, dicen que no me convocó un fiscal o dicen que no quieren politizar el caso. Es evidente, es obvio, es la sucesión interminable de esta guerra sucia", afirmó el aspirante a la Presidencia.

Declaraciones del expresidente:

Mesa aseguró que se presentará las veces que sean necesarias y que, si se abre un proceso en su contra por los depósitos de más de 800.000 dólares a la red televisiva PAT, de la que era propietario, también acudirá a aclarar la situación.

"Voy a venir las veces que me convoquen, pero no voy a responder acusaciones de personas descalificadas, si quieren acusarme de este tema, donde no hay ninguna prueba justificada, que lo hagan, pero no voy a responder a la guerra sucia ", acotó en puertas del Ministerio Público.

El candidato consideró también necesario procesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la decisión de permitir el reemplazo de candidatos que renunciaron. "Es una vergüenza, por supuesto que sí amerita un proceso contra los vocales del ente electoral, porque nos amenazaron para que nos presentemos en las elecciones primarias y ahora resulta que dan un pie atrás y vulneran su propia norma", concluyó".

