Mesa responde a Rivero que “vulneró la ética e hizo afirmaciones falsas”

Como en un juego de ping pong, de acusaciones que vienen y van entre el Gobierno y el expresidente Carlos de Mesa, esta vez le tocó al también vocero de la causa marítima responder, a través de un comunicado de prensa, a la presidenta de la comisión legislativa que investiga el capítulo boliviano de los sobornos del caso Lava Jato, Susana Rivero. En el comunicado, el abogado Carlos Alarcón criticó las afirmaciones de la diputada realizadas en medio de una investigación: “Una vez más, Susana Rivero, presidenta de la Comisión Mixta que investiga el caso de sobornos de la empresa Camargo-Correa en el tramo carretero Roboré-El Carmen, vulnerando las más elementales normas de ética, ofreció una conferencia de prensa haciendo afirmaciones categóricas conclusivas y falsas en medio de una investigación que está aún en su fase preliminar”.

Rivero dijo que está claro que el informe de la operación Castillo de Arena (elaborado por autoridades brasileñas) establece que la constructora Camargo Correa sobornó a funcionarios bolivianos por la obra Roboré-El Carmen y que a ella le corresponde investigar las gestiones de De Mesa, Rodríguez Veltzé y Morales, pero que el único ‘nervioso’ hasta ahora es el vocero de la causa marítima. Además, concluyó que “en la gestión del señor Carlos de Mesa se ‘amarró’ la carretera Roboré-El Carmen”.

La contraparte



El comunicado tiene seis puntos y el primero indica que “el inicio de la investigación de la Comisión Mixta que preside Rivero se basa en una afirmación falsa, al decir que el Acuerdo Marco (que establecía una línea de crédito de $us 600 millones del Banco de Desarrollo de Brasil a favor de obras a realizarse en Bolivia), firmado por los gobiernos de Bolivia y Brasil el 8 de julio de 2004, inició la estrategia de ‘amarre’ del contrato de la mentada carretera. Ni un solo centavo de ese acuerdo marco se usó en el tramo Roboré-El Carmen”.



Alarcón dijo que la segunda afirmación falsa de Rivero es que el contrato firmado el 27 de enero de 2004 entre el Servicio Nacional de Caminos y la Empresa Camargo-Correa es el otro eslabón de ese supuesto ‘amarre’. “Dicho contrato no entró en vigencia debido a que el Gobierno de Carlos de Mesa no consiguió el financiamiento como contraparte, razón por la que ese contrato nunca entró en vigencia”.



La defensa del expresidente afirma que el valor legal y la vigencia del contrato de Bolivia con Camargo-Correa lo da el Decreto Supremo 28506, del 10 de diciembre de 2005, firmado en el Gobierno del presidente Rodríguez, “seis meses después de que de Mesa dejó el gobierno”.



Alarcón además dice que, de acuerdo a los documentos de la investigación que hizo la Policía de Brasil, todos los sobornos registrados documentalmente corresponden al periodo 2005 a 2008, durante las gestiones de los presidentes Rodríguez y Morales.



Por último, el comunicado reclama que Rivero no dijo una sola palabra sobre un documento de la Policía de Brasil que habla de sobornos pagados en cuotas a C. Morales y más adelante a C.M. “¿Es muy difícil sacar conclusiones? Se prueba nuevamente la estrategia del Gobierno de Evo Morales de demolición de la imagen de Carlos de Mesa”.