Mesa: "Soy víctima del sistema judicial podrido"

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que es "víctima de una persecución política, de una criminalización política" y afirmó que su "deber" es "mostrar al país que el sistema de justicia está podrido".

"Lo que está haciendo el presidente Evo Morales es un proceso de demolición de mi figura política y mi honor personal. Esta estrategia se traduce en la vergonzosa acusación en contra de alguien que ha nacionalizado el Salar de Uyuni y que ha expulsado a una empresa pirata", exclamó el exjefe de Estado al enterarse de la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que remitió al Legislativo el requerimiento acusatorio por el caso Quiborax.

El también historiador consideró que el procurador Pablo Menacho, actúa como "empleado" de la firma extranjera con capitales chilenos y dijo que guarda una mínima esperanza del proceder de diputados y senadores, que deben autorizar o rechazar el juicio de responsabilidades en su contra.

"Miles de bolivianos sufren por esta justicia podrida que está en manos del poder ejecutivo, pero no voy a jugar el juego que el Gobierno quiere, la electoralización prematura del proceso del 2019 con el objetivo de decir que la oposición está eligiendo al potencial adversario de Morales. Evo Morales no puede ser candidato", agregó el exmandatario.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Minería, César Navarro, que anticipó su "jubilación política" en agosto de 2019, al dejar de ser vocero y no ser inscrito como candidato de la oposición, Mesa reivindicó su condición de portavoz. "El ministro Navarro no es nadie para definir quién soy yo, que hago o mucho menos mi responsabilidad en la causa del mar, ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores, la única persona que puede decir que ya no soy vocero es el presidente Evo Morales", manifestó.

También retrucó al titular del Senado, José Alberto Gonzales, que dijo que en el Legislativo no les alcanzará el tiempo para meterlo preso. "Un juicio de responsabilidades es en el fondo un juicio penal y todo juicio penal tiene como objetivo la cárcel. Sería bueno que el presidente del Senado se entere de cómo funciona el sistema penal boliviano", apuntó Mesa.

Concluyó señalando que debe existir unidad en torno al 21F para ratificar que Morales "no puede ni debe ser candidato". Lamentó la rapidez con la que se procedió en este juicio, señalando que "tienen urgencia de condenarme antes de que haya un proceso electivo de cualquier carácter".