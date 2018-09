Mesa: "Evo puede volver al mar, pero eso no legitima su repostulación"

"El presidente Evo Morales puede recuperar 200 veces el mar, pero eso no legitima su repostulación", afirmó este martes el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, sobre la situación política en el país de cara al veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el juicio marítimo, que se conocerá el 1 de octubre.

En entrevista con radio Erbol, la exautoridad reveló además que dos de sus colaboradores como portavoz fueron cesados. "Sí, en efecto, hace un par de semanas han cesado en el pago de los salarios y les han entregado memorándum a mis dos colaboradores", comentó.

"El presidente puede ganar todos los méritos o capitalizar estos triunfos, pero eso no cambia la ley. Estamos decidiendo que el presidente no puede vulnerar la ley, que no pude ser candidato", sostuvo el también historiador, recalcando que nada hará olvidar el 21F.

También señaló que un escenario post La Haya es trabajado desde hace mucho tiempo por todo el equipo que aportó a la demanda marítima. Sostiene que eso aún se mantiene en reserva, pero que contempla los posibles escenarios una vez se conozca la decisión de la CIJ.

"Sin duda que Bolivia está trabajando desde hace mucho tiempo una estrategia para desarrollar una negociación, eso no es del último o antepenúltimo año, pero se mantiene en la más absoluta reserva", acotó el exmandatario.