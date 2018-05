No hay víspera de tregua entre el partido de Gobierno y el expresidente Carlos de Mesa. Ayer, a través de memoriales que presentó a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por intermedio del abogado Carlos Alarcón, Mesa no solo pidió que se desestime la proposición de juicio de responsabilidades en su contra y de tres exministros suyos, sino que además pasó a la carga: planteó que si se lo enjuicia por ‘nacionalizar’ la concesión de una mina de ulexita de la empresa chilena Quiborax (una firma acusada de fraude por su Gobierno), tal como pide el procurador general Pablo Menacho, correspondería entonces que la justicia haga lo mismo con el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que con un decreto corrigió y ratificó la decisión de Mesa, y al presidente Evo Morales, “ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non Metallic Minerals S.A.-Quiborax del salar de Uyuni”.

Esa fue la respuesta del expresidente para el segundo caso en que el oficialismo lo pone en medio de sus sospechas. Tras perder un arbitraje con Quiborax por $us 48 millones, Menacho derivó la causa a la Fiscalía endilgando a De Mesa los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Como contragolpe, el exjefe de Estado propuso a la Fiscalía General y al TSJ que ordenen “el procesamiento penal de todas las autoridades del actual Gobierno nacional que han intervenido de manera directa o indirecta en la defensa formal de Bolivia en el respectivo proceso arbitral, por haber causado daño económico al Estado, al haber ejercido una pésima defensa de los intereses del pueblo boliviano”.

Rivero y el ‘amarre’ de contratos

Pero el partido de Gobierno no se quedó de brazos cruzados y, como se dijo, no hay tregua. Es así que ayer mismo, mientras el abogado del expresidente presentaba memoriales en Sucre, en La Paz, la diputada del MAS Susana Rivero, presidenta de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea que investiga el capítulo boliviano de los sobornos del caso Lava Jato, rindió un informe de las averiguaciones que hizo en Lima (Perú), donde se reunió con sus pares peruanos para intercambiar información.

De manera concluyente y citando los datos obtenidos por la comisión investigadora peruana, Rivero dijo que “el centro de operaciones” para los sobornos en Bolivia fue Perú, que está claro que el informe de la operación Castillo de Arena (elaborado por autoridades brasileñas) establece que la constructora Camargo Correa sobornó a funcionarios bolivianos por la obra Roboré-El Carmen y que a ella le corresponde investigar las gestiones de De Mesa, Rodríguez Veltzé y Morales, pero que el único ‘nervioso’ hasta ahora es el vocero de la causa marítima.

Rivero fue más allá: repasando los decretos de licitación de 2004 y 2005, concluyó que “en la gestión del señor Carlos de Mesa se ‘amarró’ la carretera Roboré-El Carmen”. Se consultó a Alarcón por esta sindicación de Rivero, pero dijo que aún no había respuesta para lo que él llamó “calumnia”.