Carlos Mesa, a través de un comunicado, confirmó que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una petición para anular la acusación fiscal en su contra. Para ello, argumenta diversas y graves irregularidades en la investigación del caso Quiborax.

La Procuraduría General presentó una proposición acusatoria contra Mesa el 23 de mayo, la Fiscalía dio curso a la misma y pidió al TSJ tramitar la autorización de un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Carlos Alarcón, abogado de Mesa, en entrevista con Radio Panamericana, afirmó que el objetivo del Gobierno con este proceso es encubrir a los verdaderos responsables del daño económico al Estado y hacer responsable y eliminar políticamente la figura de Carlos Mesa.

"No alentamos ninguna esperanza de que este caso pueda avanzar como un verdadero proceso judicial que trate de averiguar la verdad y encontrar la justicia en el caso concreto, sino que vemos este proceso como una clara señal de anulación política contra el expresidente Mesa", dijo Alarcón.

"El día 10 de julio de 2018 he presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, una petición para que anule la acusación del Fiscal por diversas y graves irregularidades en la investigación, no convocatoria a testigos claves y no inclusión de varias autoridades y ex autoridades de este gobierno implicadas en el caso", señala el comunicado de Mesa.

NOTICIA EN DESARROLLO...