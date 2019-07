Mesa pide formalmente un debate con Evo, el MAS niega la posibilidad

Carlos Mesa cruzó la plaza Murillo con un sobre manila amarillo en su mano izquierda. Ahí llevaba la carta en que el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana proponía un debate público al presidente y aspirante a la reelección, Evo Morales, del MAS.

Enseguida llegó la respuesta del Gobierno y del partido. El canciller del Estado, Diego Pary, y el postulante a senador por el MAS en Cochabamba y dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, se encargaron de descartar cualquier posibilidad de la participación del jefe de Estado en un debate con otros candidatos.

Pary recordó el discurso del oficialismo desde hace 13 años, que Morales debate las propuestas con el pueblo y no con los partidos. Rememoró las reuniones que sostiene el presidente con los alcaldes de las ciudades principales para recoger propuestas.

En horas de la mañana Mesa hizo conocer una carta que dejó en palacio de Gobierno y en la que recuerda que hace 21 días lanzaron el desafío verbalmente y que ahora se hace necesaria la convocatoria de manera escrita. En la carta Mesa pide que la confrontación de propuestas sea en el lugar, el día y la hora que elija el candidato del oficialismo.

“Tengo la convicción de que en un sistema democrático y especialmente en un proceso electoral como el que vivimos, el debate abierto de ideas y propuestas entre los candidatos que expresamos distintas visiones de país y que representamos la preferencia electoral de la mayoría de los bolivianos y bolivianas, no solo constituye una necesidad, es una obligación frente a la ciudadanía”, señala parte de la carta que leyó el propio Mesa.

El tema no se quedó ahí, en horas de la tarde el candidato presidencial de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, lanzó un tuit en el que también reta a debatir a Carlos Mesa y, de ese modo, se suma al ambiente electoral del país. “No se puede exigir lo que no se da.

El señor Mesa busca un debate que sabe no le darán, pero huye del debate posible, del real. El reta a un Evo ausente, y yo los de que en la convocatoria que realiza se incluya el tema de la “desnacionalización” de los recursos naturales, y explicó que en la propuesta de su frente no existe ninguna relacionada a privatizar las empresas estatales que administra el Estado.

“Es un tema que no entraría en el debate, porque yo no estoy, ni he tenido en el programa la idea de privatizar o desnacionalizar nada; nosotros creemos que tenemos que llevar adelante un trabajo a fondo y serio con las empresas estatales, pero en ningún caso privatizar o desnacionalizar”, refutó.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, afirmó que los partidos opositores buscan desnacionalizar los recursos para favorecer a los capitales externos, en alusión a la propuesta del presidenciable de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, que en los puntos 28 y 71 de su programa de gobierno habla de quitar la subvención a los combustibles y la privatización de las empresas públicas que tengan pérdidas.

La economía

El ministro de Economía, Luis Arce, advirtió ayer que las propuestas económicas de los opositores, entre ellos el expresidente Carlos Mesa y el senador Óscar Ortiz, establecen retornar al viejo modelo neoliberal que se caracterizó por una ola de privatizaciones de empresas públicas y de recursos naturales.

Pero el candidato de Comunidad Ciudadana aseguró que el plan que ellos proponen es de “dinamizar la economía a través de la revisión de la inversión pú- blica y priorizar la industrialización de los recursos naturales”.

Mencionó como ejemplo el gasto de publicidad que ejecuta el Gobierno de unos Bs 500 millones, aproximadamente, y que esos recursos pueden ser utilizados en políticas para favorecer a los pacientes con cáncer que protestan actualmente en diferentes ciudades del país. Para el diputado opositor Wilson Santamaría, de UD, excusarse en el manejo económico para censurar a los opositores solo provoca más desconfianza, y aseguró que el tema de corrupción debería ser incluido en los debates para desnudar la forma cómo se manejó la economía en los 14 años de gobierno de Evo Morales.

Solo ocho

Precisamente, el analista Paúl Antonio Coca adelantó que, al igual que en otras campañas nacionales, la presente no diferirá en el tema de los debates porque considera que el primero de los candidatos o el mejor ubicado en la preferencia electoral, nunca aceptará un debate con otros partidos que están colocados en lugares inferiores. Afirmó que habrá debate político, pero será entre ocho partidos y no entre los nueve que tendrá la papeleta de octubre, porque Morales seguirá el mismo comportamiento de años anteriores, no asistirá a convocatorias públicas para exponer ideas.

El diputado y candidato de BDN Wilson Santamaría no comparte esa opinión, y cree que la coyuntura electoral es distinta a la de años anteriores. Recordó que Morales tenía un 64% de preferencia electoral y luego empezó a bajar, de ese modo, dijo que ahora solo tiene el 37% y que, en ese marco, está obligado a revertir las cifras negativas que expresan las encuestas.

“Ellos (el MAS) deben estar preocupados porque los números no les favorecen, tienen que revertir y por eso, tal vez, estemos ante la posibilidad de que el presiente acepte debatir. Pero el debate no puede ser entre dos porque se trata de la exposición de ideas y aquí, claramente, hay tres candidatos que están en la preferencia electoral”, aseguró.

Los permisos

Andrónico Rodríguez explicó que luego de la presentación de los candidatos, el miércoles de la siguiente semana, se reunirá la dirección nacional del MAS para que autorice a los candidatos a senadores y diputados a asistir a los debates que sean convocados más adelante; mientras no irán a ninguna invitación y solo se harán presentes en las asambleas que convoquen las organizaciones sociales.

La diputada y candidata Valeria Silva (MAS) también dijo que asistirá a explicar el plan de gobierno que tienen. Similar acción tomará el dirigente vecinal de La Paz, Jesús Vera, quien es candidato por la circunscripción 6 de La Paz.

El también candidato a senador del MAS, Rogelio Mayta, adelantó que él está dispuesto a asistir a cualquier convocatoria a explicar su plan y desea exponer a la gente el por qué quiere llegar al Senado.