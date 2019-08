Mesa pide disculpas a Santa Cruz y Ortiz lo llama 'chupamedias' de Evo

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió disculpas a la población cruceña si en algún momento hizo alguna expresión contraria al departamento, mientras que el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, lo llamó chupamedias del Gobierno del presidente Evo Morales por el rol que jugó como agente en la demanda marítima.

"Permítanme decirles, si ustedes por cualquier razón creen que yo he tenido una actitud contraria a Santa Cruz, que no he tenido, pero si la he expresado de alguna manera, mis disculpas, creo que es oportuno decirles que lo importante es que ustedes sepan que mi corazón está con ustedes como con el resto de los departamentos”, manifestó Mesa, en una entrevista en el programa Uno Decide de la Red Uno.

Entre tanto, Ortiz arremetió contra Mesa y lo acusa de "chuparle las medias" a Morales y rechazó las acusaciones de Comunidad Ciudadana, sobre una supuesta "confabulación" con el Movimiento al Socialismo (MAS) y los "gonistas" o altos exjefes del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

"¿Dónde estaba Carlos Mesa cuando cercaban el exCongreso para aprobar la Constitución? ¿dónde estaba Mesa cuando se destituía a los alcaldes y gobernadores? ¿dónde estaba Mesa el 21 de febrero? ¿dónde estaba cuando yo investigaba el escándalo de Gabriela Zapata?, él estaba viajando por el mundo gastando cientos de miles de bolivianos en viáticos; mientras yo investigaba la corrupción de YPFB, él (Mesa) estaba chupándole las medias al presidente (Evo Morales) hasta que le nombre embajador de la Unesco", sostuvo, según reportó ANF.

Calificó como una "cortina de humo" las acusaciones de CC, para desviar la atención y no responder varios temas sobre si recibió o no dinero del MNR a cambio de ser candidato a la vicepresidencia en 2002, sobre los gastos reservados y la quema de documentos, respecto al tema impositivo o sobre el millonario presupuesto, comentó Ortiz.