El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió disculpas a la población cruceña si en algún momento hizo alguna expresión contraria al departamento, mientras que el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, lo llamó chupamedias del Gobierno del presidente Evo Morales por el rol que jugó como agente en la demanda marítima.

"Permítanme decirles, si ustedes por cualquier razón creen que yo he tenido una actitud contraria a Santa Cruz, que no he tenido, pero si la he expresado de alguna manera, mis disculpas, creo que es oportuno decirles que lo importante es que ustedes sepan que mi corazón está con ustedes como con el resto de los departamentos”, manifestó Mesa, en una entrevista en el programa Uno Decide de la Red Uno.

El 24 de octubre de 2004 en una entrevista que Mesa concedió a radio Fides realizó las siguientes declaraciones: “…creo que las elites cruceñas siguen entrampadas en una visión provinciana de las cosas, lo que no quiere decir que no entienda y no admire profundamente el que Santa Cruz esté donde está, porque no estaríamos hablando de Santa Cruz si…no hubiese generado en los últimos cuarenta años esta nueva dinámica constructiva y creativa”.

Estas fueron las declaraciones de Mesa: